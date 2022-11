Aarau/Schönenwerd Ellen Brandsma eröffnet «Dutch Living» neu: «Der Laden hat mir gefehlt» Vor zehn Jahren holte Ellen Brandsma mit dem Möbel- und Dekogeschäft Dutch Living ein Stück niederländische Wohnkultur nach Aarau. Doch dann meldete der Vermieter Eigenbedarf für das Ladenlokal an. Jetzt startet sie in Schönenwerd neu, ausgerechnet an dem Ort, wo 2012 alles hätte beginnen sollen.

Ellen Brandsma eröffnet ihren Interior-Laden Dutch Living in Schönenwerd neu. zvg

Im April wollte sie alles verkaufen. Die Lagerbestände, die Ladeneinrichtung, alles eben. Doch das Inventar blieb stehen. Und am letzten Tag des Ausverkaufs bekam sie das Ladenlokal angeboten, das sie vor zehn Jahren hätte mieten wollen. Ellen Brandsma lacht. «Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht.»

Am Samstag eröffnet Ellen Brandsma ihren Interior-Laden Dutch Living neu. Nicht mehr in Aarau, wo sie noch immer wohnt, sondern in Schönenwerd. An der Parkstrasse, direkt neben dem Fashion Fish, im alten Kesselhaus der Bally. 230 Quadratmeter Fläche, fünf Meter hohe Räume, riesige Fenster. Ein Traum. Und das, was sie seit jeher wollte, damals aber nicht bekam. 2012 eröffnete sie in der ehemaligen Electrolux-Fabrik an der Bleichemattstrasse, wegen deren Abriss zog sie ins Zeughaus an der Rohrerstrasse. Bis der Kanton per Frühling 2021 Eigenbedarf anmeldete.

Plaudern bei literweise Kaffee

Der Schritt in die Selbstständigkeit, hinein in die Einrichtungsbranche, war damals eine logische Konsequenz. Schon immer habe sie gern eingerichtet, aber nachhaltig prägend waren die Jahre an der Kunstakademie und als international tätiges Model mit Reisen an die schönsten Orte der Welt. 2012, nach zehn Jahren als Moderatorin bei Tele M1, war dann der Moment gekommen. «Ich wollte einen Job ohne Ablaufdatum; etwas, das meine Faibles fürs Reisen, für Kreativität und meine Heimat verbindet.»

In den letzten eineinhalb Jahren war Brandsma nicht untätig, im Gegenteil. Als Interior-Designerin konnte sie verschiedene Geschäfts- und Privatliegenschaften gestalten und ihren Stil verfeinern, ein verspielter Stil mit groben Materialien, altem Holz, Stücken mit Geschichte. «Wunderbare Projekte, aber der Laden hat mir gefehlt», sagt sie. Der persönliche Kontakt, die schönen Gespräche bei «een kop koffie», die Kombination von Laden und Projekten; darauf freue sie sich sehr. «Und das alles ganz unkompliziert.» Typisch holländisch eben.