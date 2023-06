Aarau/Schönenwerd Die Stimme des Rennvereins ist verstummt: ALF-TV-Moderator Ruedi Vorburger (✝82) ist tot 22 Jahre lang hat der Aarauer Ruedi «Vorbi» Vorburger die Pferderennen im Aarauer Schachen mit seinen kultigen Moderationen bereichert. Auch seine Reportagen und Talk-Show-Interviews beim Lokalsenders ALF-TV haben in der Region Kultstatus.

Ruedi Vorburger (✝82), hier 2011 beim Interview mit der späteren Ständerätin Pascale Bruderer, war unter anderem die Kultstimme der Aarauer Pferderenntage. Bild: zvg

«Wer die Aarauer Rennbahn kennt, kennt ‹Vorbi›», stellte Bruno Vogel, damaliger Präsident des Aargauischen Rennvereins klar, als Ruedi Vorburger vom Vorstand zurücktrat und zum Ehrenmitglied erkoren wurde. Im Mai 2019 moderierte er nach 22 Jahren zum letzten Mal ein Pferderennen im Aarauer Schachen. Mit seinem Rücktritt ging dort eine Ära zu Ende. «Als Speaker der Siegerehrungen hatte er Kultstatus.»

Kult waren auch Ruedi Vorburgers Moderationen beim Lokalfernsehsender ALF-TV mit Sitz in Schönenwerd, wo der Aarauer unter anderem als Chefredaktor agierte. Sei es bei seinen Interviews mit alt Bundesrätin Doris Leuthard im «Talk im Schlosshof» oder amüsanten Reportagen wie beispielsweise über die Aarauer Erotikmesse von 1998.

Ruedi Vorburger an der Aarauer Erotikmesse 1998. Video: ALF-TV

Seit der Gründung von ALF-TV 1997 arbeitete Ruedi Vorburger dort ehrenamtlich. In den letzten 26 Jahren interviewte er mehrere Hundert Persönlichkeiten, wie der Lokalsender in einem kleinen Nachruf auf Facebook schreibt. Sein letztes Interview wurde erst kürzlich aufgezeichnet, am 7. Juni. Dieser Talk mit der Solothurner Frau Landammann Brigit Wyss wurde vor zwei Wochen ausgestrahlt.

Ruedi Vorburger 2001 im Interview mit Doris Leuthard. Video: ALF-TV

«Vorbi» ist am Dienstag, 27. Juni, nach kurzer Krankheit 82-jährig verstorben. «Mit dem geselligen Ruedi Vorburger verliert das Arolfinger Lokalfernsehen eine prägende Figur und ein in der ganzen Region bekanntes Gesicht», heisst es weiter. Im Wochenprogramm von ALF-TV mit Start am 6. Juli wird sein Fernsehschaffen mit einem Querschnitt durch seine Karriere gewürdigt.