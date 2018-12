Welches Geschäft hätten Sie am liebsten noch in Aarau?

Wir wünschen uns qualitativ hochstehende Anbieter sowie Frequenzbringer. Vor 15 Jahren wünschte sich die Bevölkerung in einer Umfrage den H&M. Den haben wir heute in der Telli. Jetzt wären kleinere Formate von bekannten Marken gut: etwa ein Zara Home oder ein Innenstadt-Ikea.

Warum nicht Zara selber?

Die Flächenbedürfnisse der grossen Ketten sind erheblich. In der Innenstadt sehe ich gegenwärtig kaum eine Option; aber man weiss nie.

Am Montag war im Rahmen einer Bürgermotion im Einwohnerrat der Veloverkehr ein Thema. Stossrichtung: Es sei eine Katastrophe in Aarau. Wo klemmt es am meisten?

Sicher noch nicht optimal ist die Veloverbindung vom Bahnhof nach Rohr. Da gibt es sichtbare Lücken.

Und?

Verbesserungspotenzial gibt es überall bei der Querung der grossen Achsen.

Wieder im Gespräch ist auch der Bus in der Altstadt.

Richtig, im Einwohnerrat ist ein neuer Vorstoss zum Bus in der Altstadt eingegangen. Wir werden die Situation gewissenhaft prüfen. – Ich gehe davon aus, dass viele Rahmenbedingungen gleich geblieben sind: Für den Bus ist die Erreichbarkeit des Bahnhofs zentral. In Stosszeiten haben wir etwa in der Mühlemattstrasse einen Engpass: Da bringen wir den privaten und den öffentlichen Verkehr nicht aneinander vorbei. Ich bin auf die neuen Erkenntnisse gespannt.

Aarau ist die Stadt der Einsprecher. Konnte das Baubewilligungsverfahren für die Alte Reithalle deblockiert werden?

Das Bauamt wird in den nächsten Wochen Gespräche mit den beiden Einsprechern führen. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Behindertenorganisation eine Lösung finden werden. Bei der zweiten Einwendung eines Anwohners hoffe ich, dass uns das Lärmgutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, weiterbringt.

Also gehen Sie immer noch von einem Baubeginn im Frühsommer aus?

Damit wir die drei Millionen der Kantonalbank bekommen, müssen wir spätestens Ende Jahr mit dem Bau begonnen haben.

Die vielen Tiefbaustellen nerven. 2019 geht es mit dem Bau der Fernwärme weiter. Zudem wird in der meistbegangenen Strasse, der Igelweid, die Kanalisation saniert. Warum schafft es der Stadtrat nicht, dass es mit all diese Baustellen schneller vorwärtsgeht?

Die Stadt selber ist nur für einen Teil der Baustellen zuständig. Die Eniwa baut das Wärme/Kälte-Netz selbstständig, erhält von der Stadt aber die Aufbruchbewilligungen. Es ist schon so: Die Behinderungen regen die Leute auf. In der Telli und im Gönhardquartier sind nun wichtige Abschnitte geschafft. Und man sieht, dass wir das Strassennetz sehr gut unterhalten.

Wie geht es weiter?

In der Innenstadt haben wir zwei Bereiche, in denen wie in den nächsten Jahren arbeiten müssen: die Vordere Vorstadt und die Igelweid. Diese Strassen sind in die Jahre gekommen und müssen nach 30 Jahren aufgefrischt werden. Im Fall der Igelweid ergänzen wir mit unserem Projekt die Investitionen, die die Detaillisten getätigt haben.

Die Tellistrasse haben Sie nicht erwähnt.

Das ist ein grosses Projekt über mehrere Jahre. Wir haben entschieden, welche Variante weiterbearbeitet werden soll und diese in den Finanzplan aufgenommen. Es geht um den ganzen Strassenverlauf zwischen den Kreiseln Staffeleggzubringer und Tellirain. Diese wichtige Gemeindestrasse ist schon heute stark belastet; durch Neubauprojekte dürfte der Verkehr weiter wachsen; da müssen wir aufmerksam bleiben.

Sie sind seit einem halben Jahr Verwaltungsrat der Eniwa: Die leerstehenden Büroflächen im Neubau an der Industriestrasse und der weitestgehend leerstehende Hauptsitz an der Oberen Vorstadt müssen Sie mächtig ärgern.

Die Angebotssituation bei Büroflächen hat sich stark verändert. Da ist man bei den Neubauprojekten von anderen Möglichkeiten ausgegangen. Wir haben heute eher zu viele Flächen – und bis es Lösungen gibt, dauert es länger als erhofft.

Sind welche in Sicht?

Wir sind schon länger mit dem Kanton im Gespräch. In das ehemalige Hauptgebäude an der Oberen Vorstadt könnten die Gerichte und weitere Ämter einziehen. Das würde das Gebäude füllen und es wäre sinnvoll, weil in unmittelbarer Nachbarschaft beispielsweise das Obergericht ist. Im kommenden Jahr erwarten wir wichtige Schritte zu diesen Geschäften. Klar ist, dass die Eniwa das Gebäude vermieten und nicht verkaufen will. Und dass ein Umbau notwendig werden wird – auch wenn das Haus gut erhalten ist.