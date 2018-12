Herr Hertig, Sie treten per Ende Jahr aus dem Einwohnerrat zurück – warum überhaupt und warum zu diesem Zeitpunkt? Ueli Hertig: Zum einen bin ich der dienstälteste Einwohnerrat. Nach 17 Jahren hat man es ein wenig gesehen. Und es sind jetzt auch grosse Geschäfte wie die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) im Einwohnerrat abgeschlossen worden. Zum andern hat Fabio Mazzara, der nachrücken wird, im November und Dezember eine Auszeit genommen und ist gewillt, nachher engagiert einzusteigen. Hatten Sie nie Lust, in den Stadtrat zu wechseln? Nein. Das hat auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun. Für mich als selbstständigen Architekten mit einem Büro mit zwölf, dreizehn Leuten wäre die Doppelbelastung zu gross gewesen. Da hätten Sie gleich Stadtpräsident werden müssen. Genau, aber da war mir der Beruf dann doch noch lieber.

Ueli Hertig Ueli Hertig (60), Mitbegründer und nach wie vor Präsident des politischen Vereins

Pro Aarau, ist in Aarau geboren und aufgewachsen. Der Architekt HTL/FH (Hertig

Noetzli Architekten) wohnt im Zelgliquartier. Er wurde 2001 in den Einwohnerrat gewählt; von 2004 bis 2009 gehörte er der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) an. Seit 2003 ist er Mitglied der Eidgenössischen Schätzungskommission (Kreis 8). Seit 2011 ist er im Vorstand des Lehrmeistervereins Bau-Planer Aargau LVBP.

Welches waren in Ihren Augen Ihre grössten politischen Erfolge der vergangenen 17 Jahre? Den grössten und für die Stadt Aarau wichtigsten Erfolg, dünkt es mich, feierte ich gleich zu Beginn. Das war 2003, mit dem Referendum gegen das Schlossplatz-Parking, bei dem ich gleich die Führung übernahm und das dann beim Volk eine Mehrheit fand. Anschliessend kam in der Arbeitsgruppe auch noch als Kompromisslösung das Kasernenparking durch. Ganz wichtig ist für mich auch der Pont Neuf. Der wäre vor fünf Jahren in der Dezembersitzung des Einwohnerrats gescheitert. Ich habe dann aber einen Rückweisungsantrag gestellt: Man solle noch einmal mit dem Kanton über den Kostenverteiler verhandeln. Beim Kanton konnte die Stadt zwar nichts erreichen, aber in der neuen Zusammensetzung des Einwohnerrats im Jahr darauf fand der Pont Neuf dann eine Mehrheit. Und die Neugestaltung der Altstadtgassen? Der wichtigere Punkt dort war, dass die Altstadtgassen verkehrsfrei wurden. Das war schon früher aufgegleist worden, damit hatte ich nichts mehr zu tun. Wir haben einfach noch ein wenig beeinflusst, wie die Neugestaltung am Ende aussah. Beispielsweise, dass der Bach gezeigt wird.

Sie haben damals und auch bei andern Gelegenheiten mit Stephan Müller zusammengespannt. Verbindet Sie als Politiker etwas besonders mit ihm? Wir sind gute Kollegen und treffen uns auch oft im Ausgang. Da wird bei einem Bier immer mal wieder an einer Idee gesponnen. Wir hatten von Anfang an engen Kontakt: Stephan Müller war 2001 auch dabei, als Pro Aarau gegründet wurde. Auch er fand damals, es müsse etwas Neues geben. Mit unserer Ausrichtung – wir suchten das Spektrum mehr in der politischen Mitte – war er aber nicht so zufrieden und gründete dann «Jetzt!» Das letzte Produkt aus der Ideenschmiede Hertig-Müller war der Vorschlag, den Stadtbach in der Vorderen Vorstadt zu öffnen. Im Einwohnerrat scheiterten Sie ganz knapp. Es gab ein paar solche Fälle, die ich nicht als Niederlage, sondern als verpasste Chance wahrgenommen habe. Da war zum Beispiel das Projekt eines Fussgängerstegs vom Scheibenschachen in die Telli hinüber. Wie bei der Vorderen Vorstadt scheiterte das Ganze wegen einer einzigen Stimme. Ich bin überzeugt, das waren Projekte, die für Aarau schön gewesen wären. Aber es ist im politischen Alltag nun einmal so, dass man nicht immer zur Mehrheit gehört.

Den Fussgängersteg zumindest könnte man wieder aufs Tapet bringen. Das wird sicher einmal passieren, aber der Steg wird dann halt viel teurer. Zusammen mit der Erneuerung des Kraftwerks Rüchlig hätte man ihn zu einem vernünftigen Preis haben können. Darum spreche ich auch von einer verpassten Chance. Ein Thema im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Altstadtgassen war auch die Buslinienführung. Da haben Sie auf Granit gebissen. So ist es. Und es freut mich, dass jetzt die FDP das Thema aufgenommen hat. Ich habe mit vielen Leuten immer wieder Gespräche geführt. Auch mit den Jungen der FDP. Ich war überzeugt, dass dieses Anliegen irgendwann auch von anderer Seite aufgegriffen wird. Es gibt eben schon viele Momente, in denen es extrem störend ist, dass ein Bus nach dem andern durch die Stadt fährt. Und dann kommt noch das Postauto. Das ist einfach zu viel. Sie haben seinerzeit, auch wieder mit Stephan Müller zusammen, eine alternative Linienführung ausgeheckt ... Ja, wir waren damals in der Arbeitsgruppe, die der Stadtrat für die Gestaltung der Altstadtgassen eingesetzt hatte – und auch für die Linienführung der Busse. Wir haben die Situation mit einem Verkehrsplaner zusammen angeschaut. In Aarau haben wir diese Durchmesserlinien. Und immer hiess es, eine Linienführung um die Stadt herum würde den Halbstundentakt verunmöglichen. Wir waren aber immer der Meinung, man müsse das ganze Netz neu anschauen. Doch zu jener Zeit war die BBA nicht gewillt, sich auf so etwas einzulassen. Ich gehe aber davon aus, dass in zehn Jahren fast keine Busse mehr durch die Stadt fahren werden.

Zu den Linienführungen, die Sie damals entworfen haben, stehen Sie noch? Wir schlugen damals vor, dass man durch die Laurenzi fährt, und dann durch die Kasinostrasse, mit einer Umsteige-Gelegenheit am Schlossplatz. Vielleicht gibt es in der Altstadt einmal ein selbstfahrendes Büssli. Die Altstadt muss gar nicht mit Gelenkbussen erschlossen sein. Es geht vor allem drum, den Busverkehr möglichst zu reduzieren. Und es hat sich einiges geändert: 2005, 2008, da konnte sich das Gewerbe noch nicht vorstellen, dass der Bus, der Verkehr überhaupt aus der Altstadt verschwindet. Die Gewerbler hatten das Gefühl, die verkehrsfreie Altstadt beschere ihnen grosse Einbussen. Heute sind diese Stimmen verstummt. Man hat sich daran gewöhnt? Genau. Ich habe immer gesagt: Es passiert doch nichts. Aber wirklich zeigen können das erst die Zahlen. Als Architekt haben Sie sich immer wieder engagiert, wenn es ums Bauen ging. Ja, als Architekt war mir zum Beispiel wichtig, dass die Abdankungshalle nicht rückgebaut, sondern saniert wurde, denn sie ist ein echter Zeitzeuge. Bei der Reithalle im Schachen, gegen welche die Grünen das Referendum ergriffen hatten, war ich im Pro-Komitee. Haben Sie ein Beispiel aus den letzten 17 Jahren zur Hand, bei dem Ihrer Meinung nach etwas falsch gelaufen ist? Schlecht fand ich, dass man ein Jahr vor der Fusion mit Rohr in Aarau noch die Steuern senkte. Rohr hatte vier Jahre vor der Fusion noch 120 Prozent. Man konnte sich leicht ausrechnen: Wenn Rohr dazu kommt, fehlen drei, vier Steuerprozente. Als ich anfing, im Wahlkampf 2001, trat die FDP mit dem Wahlspruch an: «100 Prozent Steuerfuss, 100 Prozent Selbstfinanzierung, 10 Millionen Investitionen.» Damals war man noch bei 103 Prozent. Kaum war man bei 100, ging man runter auf 94 Prozent. Das dünkte mich nicht clever. Es gab auch einen Investitionsstau. Und als dann die Investitionen kamen, hatte man so viel gespart, dass sie nicht mehr aus der laufenden Rechnung bezahlt werden konnten. Bleiben wir noch ein wenig beim städtischen Haushalt: Zur Schuldenbremse, die kürzlich in der Vernehmlassung war, nimmt Pro Aarau eine differenzierte Haltung ein. Ja, wir sagen: Wenn wir eine Schuldenbremse einführen, darf es nicht einfach eine Ausgabenbremse sein. Es ist ja nicht einfach ein Ausgabenproblem, sondern auch ein Einnahmenproblem. Wenn die laufenden Kosten aus irgendeinem Grund steigen, kann man weniger investieren. Wenn die Ausgaben steigen, müsste es auch einen Ausgleich auf der Einnahmenseite geben. Ich gehe davon aus, dass sonst die Schuldenbremse im Einwohnerrat keine Mehrheit finden wird. Was hat sich in Ihren Augen seit 2002 in der städtischen Politik – insbesondere natürlich im Einwohnerrat – geändert? Am Anfang hat sich an den Machtverhältnissen schon ein wenig etwas verändert dadurch, dass wir vier Sitze hatten und «Jetzt!» einen. Das waren, zusammen, immerhin zehn Prozent des Einwohnerrates. Vorher hatten im Grunde die Bürgerlichen entschieden, was passiert. Die Stadt wurde in den letzten rund 15 Jahren auch merklich urbaner. Gut tat dem Einwohnerrat ausserdem die Fusion: Die Rohrer Einwohnerräte erwiesen sich als weniger parteipolitisch und mehr sachpolitisch orientiert. Eine positive Veränderung brachte schliesslich die Wahl von Urs Winzenried, der in der in der SVP-Fraktion viel Einfluss hat. Er ist nicht so sehr der Hardliner auf der SVP-Linie, sondern agiert eher vermittelnd. Das hat dem ganzen Einwohnerrat so etwas wie einen anderen Geist gegeben.