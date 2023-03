Aarau/Oberentfelden Er lässt Rock und elektronische Musik aufeinanderprallen – jetzt kann man Mät Flückigers kreatives Chaos kennen lernen Nach Mojo Daniel lanciert auch Mät Flückiger, der andere Bruder der Aarauer Kultband The Vibes, ein erstes Soloalbum. Heute, 24. März, kann man es sich erstmals anhören. Am Samstag wird die Platte in Oberentfelden getauft.

Musiker Matthias Flückiger bringt als Ein-Mann-Band «M.Ä.T. Handmade Electronic Music» sein erstes Soloalbum «Human Idiocy» heraus. Bild: Andi Hofmann/zvg

«In krakenhafter Akrobatik» – so beschreibt Musiker Matthias Flückiger die Art und Weise, wie er sein erstes Soloalbum live eingespielt und aufgenommen hat. Und etwa genau dies stellt man sich auch vor, wenn man sich seine Lieder zum ersten Mal anhört: Wie ein Tintenfisch betätigt er mit seinen vielen Tentakeln gleichzeitig mehrere Instrumente und Mischpulte mit Hunderten von Reglern und Kabeln, bewegt sich dabei, mindestens optisch, in einem kreativen Chaos. Hört man weiter ins Album hinein, merkt man aber schnell, dass unter diesem ersten spielerischen Wahn sehr viel mehr Tiefe liegt.

Als Ein-Mann-Band namens «M.Ä.T. Handmade Electronic Music» bringt der Multiinstrumentalist und Sänger heute Freitag, 24. März, seine Platte «Human Idiocy» heraus. Entstanden ist eine geballte Ladung elektronische Musik – aber nicht nur, bei weitem nicht. Mät, wie man ihn kennt und nennt, serviert auch mindestens einen typischen Pop-Rock-Song, charakterisiert von seiner eingehenden, kratzenden Stimme, die teils an Liam Gallagher von Oasis erinnert.

Musiker Matthias Flückiger alias Mät auf der Bühne. Bild: Philipp Hirschel/zvg

Dazu gibt es aber schon auch völlig experimentelle Songs, bei denen Mät die vielen elektronisch erzeugten Töne gekonnt als mitreissende, ankurbelnde Perkussion nutzt. Das «krakenhafte» Einspielen kommt da definitiv zur Geltung. «Als würde Rocker Jack White die Electropop-Band Fatboy Slim beeindrucken wollen», heisst es im offiziellen Albumbeschrieb. Am stärksten wirken die Songs aber, bei denen Mät Rock und Electro in je etwa gleichem Anteil miteinander verbindet.

Musikvideo im Aarauer Gais-Kreisel oder der Musikschule Schöftland

Musiker Matthias Flückiger von der Aarauer Band The Vibes bringt als «M.Ä.T. Handmade Electronic Music» sein erstes Soloalbum heraus. Bild: zvg

Entstanden ist die Idee für das Soloalbum während der Pandemie – ein wenig auch aus der Langeweile vom Eingesperrtsein heraus. Mät war schon als Kind von elektronischen Geräten mit möglichst vielen Reglern und Knöpfen begeistert. Er doktorierte später an der ETH und wurde Softwareentwickler. Nun verband er erstmals diese quasi elektronische Seite von ihm mit den vielen Instrumenten, die er mit den Jahren spielen gelernt hat – nicht zuletzt als Bassist und Co-Sänger der Aarauer Kultband The Vibes, die er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Mojo Daniel aufgebaut hat.

Letzterer hat im Sommer sein erstes Soloalbum herausgebracht, nun ist der 37-jährige Mät an der Reihe. Kleinere Auftritte gab er bereits im KIFF oder im Butcher Street Pub in Aarau, der Stammbeiz der Brüder. Morgen Samstag, 25. März, findet im Böröm Pöm Pöm in Oberentfelden die Plattentaufe statt.

Einen Vorgeschmack dazu kann man bereits auf Video sehen und hören: Für das Lied «Come on» stellte der Badener Regisseur Andi Hofmann Mät in Szene, darunter an für ihn bedeutenden Ecken wie die Musikschule in Schöftland, wo er aufgewachsen ist, oder dem Gais-Kreisel in Aarau.