Aarau/Lenzburg Sport-Spektakel zu später Stunde: Für den Superbowl öffnen sie mitten in der Nacht die Türen Das Kino Ideal in Aarau und das McArthurs Pub in Lenzburg übertragen das wichtigste American-Football-Spiel des Jahres live in der Nacht auf Montag. Versprochen wird ein gemütliches Beisammensein bei Hotdogs, Nachos und Bier.

Quarterback Patrick Mahomes (15) gehört zu den grossen und wichtigen Figuren bei den Kansas City Chiefs. Bild: key

Gigantische Dimensionen und grenzenlose Euphorie: Der Superbowl ist ein Anlass der Superlative, zählt zu den grössten Sportveranstaltungen der Welt. Auch hierzulande nimmt das Interesse stetig zu, steigen die Begeisterung und die Fernseheinschaltquoten.

Für die National Football League (NFL) handelt es sich um das wichtigste Spiel des Jahres. Beim Final treffen die beiden besten Mannschaften der Saison aufeinander: diesmal die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs. Austragungsort ist das Stadion in Glendale im Bundesstaat Arizona im Südwesten der USA. In unseren Breitengraden erfolgt der Anpfiff um 0.30 Uhr mitten in der Nacht auf Montag.

Auch die Halbzeitshow verspricht grosses Kino

Kein Hindernis für das Kino Ideal in Aarau, das Spektakel live zu übertragen. Nicht nur eingefleischte American-Football-Fans seien angesprochen, sagt Robin Kovac von der Geschäftsführung des Kino Aarau. Es soll ein gemütliches Miteinander für alle sein – selbstverständlich mit tollen Spielzügen und vielen Touchdowns.

Es gebe Gäste, die seit Jahren die Superbowl-Übertragung im Kino verfolgen, fügt er an. «Diese Möglichkeit sollen sie wieder haben.» Bisher sei das Public Viewing jeweils in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen American-Football-Team Argovia Pirates durchgeführt worden. Der Verein plant dieses Jahr allerdings einen internen Anlass, das Kino stemmt die Organisation deshalb alleine.

Austragungsort des Spiels ist das Stadion in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Bild: key

Türöffnung für das Public Viewing im Kino Ideal ist am Sonntag, 12. Februar, um 23 Uhr. Ab 23.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Für die Besucherinnen und Besucher wird ein Special Package für 19 Franken angeboten. Neben dem Eintritt gehören zu diesem – als optimale Abrundung, so Kovac – Hotdog, Nachos mit Sauce, Getränk und Glacé. Der Superbowl sei der Sport-Event des Jahres, fasst er zusammen. «Man muss ihn einfach sehen.» Schon alleine die Halbzeitshow verspreche grosses Kino. Auf der Bühne stehen wird Pop-Superstar Rihanna.

Für die Freunde von gutem Sport, Bier und Essen

Offen stehen die Türen in der Nacht auf Montag auch im McArthurs Pub in der Lenzburger Innenstadt für die Superbowl-Übertragung. Gary McArthur will seinen Gästen, sagt er zu seinen Beweggründen, ein gemütliches Zusammensein ermöglichen und etwas bieten, das nicht alltäglich ist.

Die Super-Bowl-Party 2017 im McArthurs-Pub Markus Christen

Wie jedes Jahr zu haben seien die American-Food-Specials wie XXL-Hotdogs, Nachos und «natürlich» Chickenwings. Der Betreiber des irischen Pubs fasst es kurz und bündig zusammen: «Freunde von gutem Sport, Bier und Essen sind bei uns genau richtig.»