Aarau/Küttigen Küttigen hat Bereich «Soziale Dienste» reorganisiert – Aarau übernimmt neu gewisse Aufgaben Die Sozialen Dienste der Stadt Aarau führen neu alle Beistandschaften für die Gemeinde Küttigen aus, dazukommen Sozialberichte zuhanden der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Der Vertrag gilt seit dem 1. Februar.

Das Team der Sozialen Dienste Küttigen wird weiterhin seine Büros im Gemeindehaus haben. Britta Gut

Küttigen und Aarau haben im Bereich «Soziale Dienste» einen neuen Gemeindevertrag unterzeichnet, der die Zusammenarbeit verstärkt. Das haben Küttigen und Aarau gestern gemeinsam mitgeteilt. Der Vertrag gilt bereits seit dem 1. Februar 2022 und umfasst Dienstleistungen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes und bei Abklärung und Beratung.

Das heisst: Die Sozialen Dienste der Stadt Aarau führen neu alle Beistandschaften für die Gemeinde Küttigen aus, dazukommen Sozialberichte zuhanden der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Nach den ersten sechs Wochen ziehe man eine positive Bilanz, so die Mitteilung. Aktuell läuft die Übergabe der Aufgaben, diese wird wohl Anfang Herbst abgeschlossen sein.

Ein Vertrag mit langer Vorgeschichte

Dieser Vertrag hat laut Tobias Leuthard, Gemeindeammann von Küttigen, eine lange Vorgeschichte: Nach dem Abgang der langjährigen Abteilungsleiterin im Herbst 2020 habe man trotz grosser Bemühungen keinen adäquaten Ersatz gefunden, die Sozialen Dienste wurden interimistisch geführt, es kam zu mehreren personellen Wechseln. «Dieser Abgang hat einen Dominoeffekt ausgelöst, der letztlich dazu geführt hat, dass wir verschiedene Aufgaben an externe Büros auslagern mussten», so Leuthard. Das war wohl gut als Übergangslösung, aber keine Lösung auf Zeit.

In der Stadt Aarau habe man schliesslich den richtigen Partner gefunden, um das Gesamtpaket «Kinder- und Erwachsenenschutz» auszulagern, so Leuthard. «Wir arbeiten im Bereich Jugendarbeit seit Jahren eng zusammen, das hat sich bewährt.»

Stellen in Küttigen konnten nun besetzt werden

Die Reorganisation im Aufgabenportfolio geht einher mit personellen Veränderungen: Laut Mitteilung konnten zwei Stellen neu besetzt werden. Franziska Gsell wird per 1. Juni die Abteilungsleitung von Barbara Schütz übernehmen, die die Abteilung seit über einem Jahr interimistisch geführt hat. Fitore Tahiri kehrt per 1. Mai als stellvertretende Leiterin nach Küttigen zurück; sie war bereits als Jugendarbeiterin in der Gemeinde tätig.

Zu den beiden Sozialarbeiterinnen (total 160 Stellenprozente) kommen zwei Stellen im Administrativbereich im Umfang von rund 150 Stellenprozenten. Das Team wird weiterhin seine Büros im Gemeindehaus Küttigen haben.

Küttigen ist nicht die erste Gemeinde

Küttigen ist nicht die erste Gemeinde, die solche Dienstleistungen aus Aarau bezieht: Auch mit Erlinsbach besteht seit dem 1. August 2020 eine Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen im Bereich «Kindes- und Erwachsenenschutz» sowie Abklärungen und Beratungen. «Wir können in Aarau dank der Grösse unserer Abteilung eine Routine und ein Know-how bieten, wie es in kleineren Gemeinden naturgemäss nicht einfach so vorhanden ist», sagt die zuständige Stadträtin Angelica Cavegn Leitner. Um die zusätzlichen Aufgaben aus Erlinsbach und Küttigen zu bewältigen, wurde die Abteilung Soziale Dienste in Aarau um total 235 Stellenprozente aufgestockt.