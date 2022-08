Aarau/Erlinsbach Soll der Mitteldamm wegen der drohenden Stromknappheit doch noch geopfert werden? Der beliebter Schwimmkanal bei Aarau wird am Samstag Schauplatz eines «Protestschwimmens», organisiert vom Verein «Rettet den Mitteldamm». Dieser stellt sich weiterhin auf dem Standpunkt, dass ein Abriss des Mitteldamms in der Aare nicht nötig sei.

So sah das erste Protestschwimmen 2019 aus. zvg

Der Verein «Rettet den Mitteldamm» setzt sich weiter ein für den Erhalt des Schwimmkanals an der Aare bei Aarau und Erlinsbach. Diesen Samstag ab 14 Uhr organisiert er deshalb ein Fest samt Protestschwimmen beim Entennest. Dies zum zweiten Mal nach 2019; vor der Pandemie. An die 120 Personen nahmen damals am Anlass teil und liessen sich wie an einem üblichen Demonstrationszug mit Plakaten die Aare hinuntertreiben.

Nach dem Protestschwimmen ist beim Grillplatz an der Ausstiegsstelle des kleinen Aarekanals einen Musikauftritt mit Risottoessen geplant. Um 17 Uhr gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema: «Müssen wir den Mitteldamm opfern, weil der Strom knapp wird?»

Der Verein will aufzeigen, dass auch in Zeiten der Versorgungsunsicherheit wegen dem Krieg in der Ukraine nicht auf dem Mitteldamm verzichtet werden muss. Die Eniwa will das Kraftwerk an der Aare grundlegend erneuern und stellt sich auf den Standpunkt, dass mit Abriss des Mitteldamms mindestens 3 Prozent mehr Strom erzeugt werden kann, als wenn der Mitteldamm beibehalten wird. Für den Verein hingegen stehen die 3 Prozent in keinem Verhältnis zu den Kosten für den Abriss sowie für den Verlust der bei vielen beliebten Naherholungsfläche. Über 1000 Personen sind Mitglied des Vereins.

So werben die Verantwortlichen vom Verein «Rettet den Mitteldamm» für ihr Anliegen. Youtube

Für Präsident Leo Keller könnte die Eniwa statt der grossen, wie zuletzt kommunizierten rund 144 Millionen Franken teuren Kraftwerkserneuerung in Aarau lieber Geld investieren, um «schneller und günstiger» Solarstrom in den Alpen erzeugen zu lassen, so wie es heute die IWB Basel – das dortige Pendant zur Aarauer Eniwa – bereits tue.

«Den Mitteldamm zu opfern wäre kein Beitrag zum verhindern der Stromknappheit», will Leo Keller klarstellen. «Vielmehr würde es das Problem verschärfen, weil das Kraftwerk für den Umbau ausgerechnet in den nächsten Jahren, wenn es mit dem Strom eng wird, ganz abgestellt werden müsste.»

Das Kraftwerk an der Aare bei Aarau mit dem langgezogenen Mitteldamm im Hintergrund. Michael Küng

Die Eniwa und der Verein gerieten in den letzten Jahren vermehrt in Streit. Ein Gerichtsverfahren wegen der Fällung von etwa 20 Bäumen auf dem Mitteldamm Ende März ist weiterhin hängig.