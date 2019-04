Die Stadtpolizei Aarau nähert sich in ihrem Informationsverhalten den börsenkotierten Weltkonzernen. Sie legt erstmals Quartalszahlen vor. Also Angaben über ihre Aktivitäten in den Monaten Januar, Februar und März.

Weil es noch keine Vergleichsmöglichkeiten mit Vorjahreswerten gibt, ist die Aussagekraft allerdings relativ bescheiden. Die Werte zeigen aber, womit sich die Stadtangestellten (neuerdings sind auch Polizisten keine Beamte mehr) herumschlagen müssen. Drei ausgewählte Zahlen:

Die Aarauer Verkehrsteilnehmer sind wesentlich besser als ihr Ruf: Sie halten sich vergleichsweise gut an Tempolimiten. Von den 94 137 kontrollierten Fahrzeugen waren nur knapp 4 Prozent zu schnell unterwegs. Und Geschwindigkeitsexzesse waren äusserst selten: Nur in 20 Fällen war statt einer Ordnungsbusse eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft nötig.

Im ersten Quartal musste sich die Stadtpolizei mit 64 Mofa- und Velodiebstählen auseinandersetzen. 111 Mal war sie gefragt, weil herrenlose Zweiräder aufgefunden worden waren.

Ein ewiges Diskussionsthema sind die Menschen, die ihre Zeit mit allerhand Aktivitäten beim Bahnhof Aarau verbringen – und dabei bei vielen Passanten ein Unsicherheitsgefühl hervorrufen. Die Stadtpolizei war dort im ersten Quartal während 453 Stunden uniformiert präsent.