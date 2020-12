Aarauer Restaurant-Lieferdienst Mondogusto ist gefragt wie noch nie: «Über die Festtage hat es ‹gräblet›»

Adriano Sarto hat intensive Tage hinter sich. Mit Ausnahme von Heiligabend lieferte er über die Feiertage Essen in die Stuben in und um Aarau. An Weihnachten etwa Menus vom Gasthof Schützen. «Es hat richtig ‹gräblet›», sagt der 43-Jährige. Im Coronajahr gingen nicht nur an Feiertagen viele Bestellungen ein: «Wir haben unglaublich viel zu tun», sagt er. Vor sieben Jahren hat er den Aarauer Essenslieferdienst Mondogusto gegründet. Dieser war 2020 so gefragt wie noch nie. Insbesondere jetzt, da die Restaurants im Kanton zum zweiten Mal schliessen mussten.