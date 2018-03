Die Stadt Aarau hat den Park auf der Zurlindeninsel mit einer Hecke aus heimischen Sträuchern aufgewertet. Zwar sind die Pflanzen der Niederhecke zwischen dem Fussweg und dem Zaun, der den unter Naturschutz stehenden Teil der Insel der Öffentlichkeit entzieht, im Moment noch dünn und kahl. Doch künftig, versprach Vizestadtpräsident Werner Schib beim Informationstermin vor Ort, werde die Hecke während des ganzen Jahres eine Augenweide sein und den Tieren vieles bieten.

Zusammengesetzt aus zahlreichen Straucharten, soll die unterschiedlich dichte Hecke mit ihren vielfältigen Blüten und Früchten Insekten, Vögeln und Säugetieren Nahrung liefern oder als Versteck und Unterschlupf dienen. Naturhecken aus Früchte tragenden einheimischen Gehölzen, erklärte Max Jaggi, Leiter Grünflächenpflege, bildeten quasi die Wirbelsäule der Landschaft – auch der Gärten im Siedlungsraum. Jaggis Rat an die Aarauerinnen und Aarauer lautet daher: «Pflanzt Wildhecken!»

Private Gartenbesitzer gefordert

Anlässlich des gestrigen Starts von «Natur findet Stadt» in Aarau konnte sich die Bevölkerung denn auch über Massnahmen zur Aufwertung des eigenen Gartens oder Balkons informieren. Für Fragen standen Fachleute, darunter am Projekt beteiligte Gärtner sowie Laura Pfund und Lisa Kaufmann von der städtischen Umweltfachstelle und Kathrin Ruprecht vom Naturama zur Verfügung. Das Publikumsinteresse war allerdings eher verhalten zu nennen.

Schutzgebiete wie jenes im östlichen Teil der Zurlindeninsel, sagte Werner Schib, seien das eine. Für die Biodiversität brauche es aber auch Kleinst- lebensräume – und dementsprechend das Engagement privater Gartenbesitzer. Möglichkeiten, naturnahe Gärten zu gestalten, gebe es viele. Aus einem Rasen könne man beispielsweise eine Blumenwiese machen. – Wer bereits einen naturnahen Garten mit einheimischen Pflanzen besitzt, hat übrigens die Chance, den Aarauer Umweltpreis 2018 zu gewinnen (Anmeldung bis 30.4. bei der Umweltfachstelle der Stadt Aarau).

«Mit dem guten Beispiel voran»

Die Stadt Aarau, betonte Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, wolle mit gutem Beispiel vorangehen und so andere Gemeinden motivieren, sich ebenfalls am Projekt zu beteiligen. Ab Mitte April soll, wie Marclay ankündigte, «ein ganzer Strauss von Veranstaltungen» stattfinden. Ein in alle Haushaltungen verteilter Flyer werde darauf hinweisen. Private, die am Projekt teilnehmen möchten, können sich unter naturfindetstadt.ch/aarau anmelden. Ihnen wird eine einstündige Gartenberatung offeriert – und zur erwünschten Eröffnung des aufgewerteten Gartens mit Freunden und Nachbarn ein Apérokorb. Zum Apéro erscheint auch eine Fachperson. Die Idee hinter all dem ist, wie Schib sagte, eine Verbreitung des Engagements für die Biodiversität nach dem Muster eines Schneeballsystems.

Das Projekt «Natur findet Stadt» ging 2014 siegreich aus einem kantonalen Ideenwettbewerb hervor. Konkret entwickelt wurde es dann von der Abteilung Stadtökologie der Stadt Baden. Ab 2015 wurde es in Baden und Ennetbaden umgesetzt. Dabei wurden zahlreiche öffentliche Grünstreifen und private Gärten naturnah umgestaltet. Die Finanzierung erfolgte durch den Ideen- und Projektpool des Kantons (Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer) und die Stadt Baden. Ende 2016 ging die zweijährige Pilotphase zu Ende. Damit lief die bisherige Finanzierung aus.

Naturama unterstützt Gemeinden

Anfang 2017 übernahm das Naturama im Auftrag des Kantons die Trägerschaft. Das Naturama informierte in der Folge alle Gemeinden des Kantons über die Neuerungen. Interessierte Gemeinden werden vom Naturama bei der Planung und Durchführung unterstützt. Nun tritt Aarau mit der Einweihung der neu angelegten Hecke auf der Zurlindeninsel in die Fusstapfen von Baden und Ennetbaden. Im April steigt als vierte Aargauer Gemeinde auch Wohlen ins Projekt ein – unter Führung der Gemeinde sowie des Natur- und Vogelschutzvereins Wohlen.