Die AZ erreicht David Bürge am Morgen nach dem Brand, kurz nach 9 Uhr. Der Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Aarau war am Vorabend als Stabschef im Einsatz. Er hat letzte Nacht nur eine Stunde geschlafen (im Feuerwehrmagazin liegt dafür eine Matratze) und ist jetzt schon wieder am Ort des Geschehens.

Herr Bürge, was läuft gerade auf dem Brandplatz?

David Bürge: Wir sind an letzten Löscharbeiten. Sie sind wegen der komplexen Dachkonstruktion noch nicht abgeschlossen, es finden sich immer mal wieder Glutnester. Die Feuerwehr Erlinsbach unterstützt uns. Gegen Mittag werden wir das Gebäude freigeben können, dann wird das weitere Vorgehen mit Eigentümern und Handwerkern besprochen. Ausserdem laufen seit heute früh die Arbeiten der Brandermittler. Noch in der Nacht war zudem ein Ingenieur vor Ort, der die Statik beurteilt hat.

Auf Drohnenaufnahmen sieht man, dass die Feuerwehr unter anderem von einer Dachterrasse an der Kirchgasse aus löscht. Wissen Sie bei jedem Altstadtobjekt genau, wo man hineinkommt und wie man dort am besten löscht?

Nein, oft weiss man das im Voraus nicht so genau, deshalb braucht die Einsatzplanung eine gewisse Zeit. Altstadtbrände sind in mehrfacher Hinsicht speziell herausfordernd: Die Platzverhältnisse sind eng und die Gebäude verwinkelt, es gibt viele gefangene Räume, die Etagen liegen gegeneinander verschoben, und oft fehlen Brandschutzmauern. Wir führen deshalb auch regelmässig Einsatzübungen in der Altstadt durch. Beim gestrigen Brand hat uns der Zufall geholfen: Erst vor zwei Monaten haben wir die Bauherrschaft in Bezug auf Brandschutz beraten. Das ist ja, im Sinne der Prävention, eine der Aufgaben der Feuerwehr, und der Bauherr ist aufgrund der laufenden Sanierungsmassnahmen auf uns zugekommen. Das hat uns nun geholfen.

Die Drohnenaufnahmen von der Brandruine in der Aarauer Altstadt: