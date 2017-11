Auf die Gäste abwälzen?

Reichle fragt sich, ob die Verteuerung auf die Gäste abgewälzt werden muss. «Nur, ist das der Sinn des Ganzen: Dass alles teurer wird, nur damit wir der Stadt dieses Geld abliefern können?» Die Ertragslage beurteilt Reichle ohnehin kritisch: «Der Kuchen bleibt gleich gross, die Rekrutenschulen fallen künftig weg und an jeder Ecke geht eine Take-away-Bude auf.»

Deutliche Worte zum neuen Reglement findet auch Laura Peter, Wirtin im «gossip» (und künftig auch im Restaurant Speck): «Die Stadt schneidet sich mit dieser Gebührenerhöhung ins eigene Fleisch.» Natürlich würden die Gastrobetriebe von der aufgewerteten Altstadt profitieren – die Gastrobetriebe ihrerseits würden die Altstadt aber gleichermassen aufwerten. «Macht die Stadt den Beizern das Leben schwer, verhindert sie gastronomische Vielfalt», sagt Laura Peter. Denn der Konsument sei nicht bereit, für Dienstleistungen mehr zu bezahlen, die Mehrkosten für die Aussenplätze gingen voll zulasten der Wirte. Die Konsequenz: Die Beizer reduzieren ihre Aussenplätze und betreiben diese lieber einen Monat weniger lange als bisher. Oder es gehe in Richtung Systemgastronomie, sagt Laura Peter: «Günstigere Arbeitskräfte, Einheitsbrei im Angebot.»

Was Laura Peter am meisten ärgert: «Charmante Gastrobetriebe machen nicht das grosse Geld; die arbeiten viel und verdienen wenig.» Dass nun ausgerechnet sie so zur Kasse gebeten werden, entbehre jeglicher Logik. «Ausgerechnet die Branche, die bestmögliche Qualität zu tiefen Preisen anbieten muss, die Branche, in der gutes Personal Mangelware ist, weil sich kaum recht verdienen lässt, ausgerechnet die will man nun bluten lassen.»

Wie wichtig Aussensitzplätze sind, betonen alle Gastronomen. «Ohne gehts nicht», sagt beispielsweise Martina Ganz von der «Tuchlaube» und dem «Waldmeier». Doch haben Aussensitzplätze auch etwas Trügerisches: «Viele meinen, weil draussen alles besetzt sei, verdiene sich der Wirt eine goldene Nase», sagt Laura Peter. Dass das Lokal aber zeitgleich leersteht, weil keiner drinnen sitzen will, ginge dabei vergessen. «Ich verdiene nicht doppelt, nur weil ich Aussensitzplätze habe», sagt Laura Peter. Im Gegenteil: Schliesslich wird die Miete fürs Lokal fällig, egal ob die Leute davor oder drinnen sitzen. «Im Gegenzug bezahle ich auch für die Aussensitzplätze, wenn es regnet.»

«Gebühren ja – aber nicht so»

Was die Gastronomen auch unisono betonen: Sie alle sind grundsätzlich bereit, Gebühren zu bezahlen. «Es ist in Ordnung, dass die Stadt für die Aussensitzplätze etwas verlangt», sagt zum Beispiel Philippe Gacond, Inhaber der «Crêperie», dem «Home Barista Shop» und dem «Ccino». Schliesslich würden die Aussensitzplätze der Stadt mit der Reinigung auch Mehrarbeit bescheren. «Aber es geht um den gesunden Menschenverstand», sagt Gacond. Mit einer Gebührenerhöhung leben könnte auch Alex Crivaro, Inhaber von «Krone», «Max&Moriz», «Signor Rossi» und «Café Panini Cultura», aber nicht in diesem Ausmass. «Dafür habe ich kein Verständnis», sagt Crivaro. «Der Stadtrat soll sich unsere Steuererklärungen anschauen, daraus wird schnell ersichtlich, dass bei den Gastronomen nicht viel zu holen ist.»

Crivaro spricht einen weiteren Punkt an, der vielen Beizern auf der Zunge brennt: Die Veranstaltungen von Dritten, in die sich die Gastronomen einkaufen müssen. «Egal ob Beizlifest, MAG, Rüeblimärt, Volksmusikfest, Food-Festival, Turnerfest oder Altstadtlauf, an jeden Veranstalter müssen wir für unsere Aussensitzplätze bezahlen – und das zusätzlich zu den Gebühren der Stadt.» Philippe Gacond meint dazu: «Es wäre doch fair, wenn uns die Stadt wenigstens für diese Tage die Gebühren erlassen würde – oder sie an unserer Stelle berappt.»

Was die Gebührenerhöhung für die Gastronomen in der Altstadt definitiv bedeutet, wird sich zeigen. «Wir werden uns aus Kostengründen künftig fürs ‹Waldmeier› wohl auf drei Monate Aussenbestuhlung beschränken», sagt zum Beispiel Martina Ganz. Auch Alex Crivaro überlegt sich, beispielsweise beim «Café Panini Cultura» künftig weniger Plätze anzubieten und vermehrt auf Take-away zu setzen. «Mit der Gebührenerhöhung machen auch Lounges keinen Sinn mehr, weil sie zu viel Platz brauchen», so Crivaro. Und Laura Peter sagt: «Eigentlich hätte ich für kommenden Sommer zusätzliche Aussenplätze geplant; das muss ich mir nun gut überlegen.»

Vom alten Reglement profitiert haben bislang die Beizer mit Aussenbereichen mit einer Fläche unter 18 Quadratmetern, so zum Beispiel die «Crêperie» oder das «Theo» in der Pelzgasse. Bis auf die einmalige Gebühr für die Bewilligung kostete sie der Aussenbereich nichts. Nun werden auch sie zur Kasse gebeten. Beiden Lokalen bleibt nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beissen. «Die finanzielle Mehrbelastung ist happig», sagt Andreas Dober vom «Theo». Man werde die Reglementsanpassung aber wohl oder übel akzeptieren. «Ohne Gartenwirtschaft können wir den Betrieb von Mai bis August vergessen.»