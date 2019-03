Hans Fischer (35) parkierte diese Woche in der Aarauer Kasernenstrasse und bezahlte die Parkuhr über eine App auf seinem Handy. Dank dem Anbieter «Parkingpay» ist es nämlich möglich, die Gebühr für den Parkplatz via Twint, also elektronisch zu übermitteln. Besonders praktisch, wenn man kein Münz zur Hand hat.

Wie «Blick» berichtet, erlebte der Aarauer aber eine böse Überraschung, als er zurückkehrte. Unter dem Scheibenwischer klebte eine Busse. «Vor Ablauf der Parkzeit um 17.24 Uhr», versichert er gegenüber der Boulevardzeitung.