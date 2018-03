Vier Kandidaten werden in einer fremden Stadt ausgesetzt und sind auf sich alleine gestellt: Das Format der neuen SRF-Serie «Stutz um Stutz» ist wie eine urbane Version von «Expedition Robinson». In St. Gallen – eine Stadt, die allen Kandidaten fremd ist – fanden im Januar die Dreharbeiten dazu statt. In der Sendung müssen die Kandidaten fünf Tage in der Stadt ausharren. Ohne Handy, ohne Kreditkarten, ohne Kontakte. Behalten dürfen sie lediglich die Kleider, die sie tragen, ihre Identitätskarte und 100 Franken Notgroschen.

Die Aufgabe: Möglichst viel Geld generieren. Die Spieler treffen sich erst in der vierten und letzten Folge, am Ende der fünf Tage, die sie überstehen müssen. Die Person, die dann am meisten Geld hat, darf über das Geld der anderen Spieler verfügen. Dafür müssen sie sich Arbeit suchen, um Geld zu verdienen, aber auch einen Platz zum Schlafen finden. Ausserdem müssen sie Essen auftreiben, und all das in einer Stadt, in der sie niemanden kennen. Die Serie wird vom SRF auch ein «Sozialexperiment» genannt – denn während der fünf Tage sind die Kandidaten auf die Hilfe Fremder angewiesen.