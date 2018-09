Geboren, aufgewachsen und wohnhaft in Aarau: Thomas Schneider (53) und Beat Schneider (49) liegt die Stadt sehr am Herzen. Sie sagen: «Aarau hat sich sehr gut entwickelt.» Die Brüder haben beide an der ETH Zürich Architektur studiert. Sie gründeten ihr Architekturbüro 1997. Heute hat das Unternehmen etwa 60 Angestellte. Es heisst mit vollem Namen «Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG».

Beat Schneider: Früher war das Electrolux-Areal, in dem wir sechs Jahre lang unser Büro hatten, ein abgeschlossener Bereich. Eine Querung gab es nicht. Darum war uns die Schaffung des Luxweges ganz wichtig, also die bessere Vernetzung des Quartiers mit dem Bahnhof.

Der Swissgrid-Hauptsitz, das GastroSocial-Hochhaus, die Eigentumswohnungen im Aeschbachareal, das Herzoghaus: Sie haben einem Aarauer Quartier ganz schön den Stempel aufgedrückt. Ist es besonders reizvoll, wenn man auf engem Raum derart viele markante Projekte realisieren kann?

Beat Schneider: 2003 haben wir das Herzoghaus in Eigeninitiative entwickelt und mit einem Kleininvestor gebaut. Damals standen noch das Restaurant Gais, die Garage Gräub, die beiden Schuppen im Senevita-Bereich. Es gab weder den Lineaar-Komplex noch das Gais-Center und schon gar nicht das ganze Torfeld Süd. Das Herzoghaus war so etwas wie der erste Stein, ein erster Impuls in diesem Gebiet. Es entstand auf einer Restparzelle, die es als Folge der Strassenverlegung gegeben hatte.

Und dann?

Beat Schneider: 2011 wurden wir zum Wettbewerb für das GastroSocial-Hochhaus eingeladen und haben gewonnen.

Thomas Schneider: Es folgte 2012 der Wettbewerb für das Electrolux-Areal. Nicht nur für das Swissgrid-Gebäude, sondern auch für den nebenstehenden Bau mit 50 Wohnungen.

Irgendwie ist es jetzt doch Ihr Quartier.

Thomas Schneider: Nein, das sehen wir nicht so. Wir konnten einzig ein paar markante Gebäude realisieren. Dabei spielen auch Zufälle eine Rolle – dass man zu Wettbewerben eingeladen wird, dass man diese für sich entscheiden kann.

Ihre Büros befinden sich im vergleichsweise unspektakulären «Mediapark», den der Investor

Mobimo gerade unter ihrer Leitung zum «Relais 102» umbauen lässt. Ist das nicht fast etwas zu bescheiden für Architekten Ihrer Erfolgsklasse?

Beat Schneider: Als Architekt benötigt man nicht repräsentative Büroräumlichkeiten. Wir sind froh, wenn wir grosse Räume haben, in denen wir uns ausbreiten und kreativ wirken können. Und dann ist für uns die Anbindung an den Bahnhof ganz wichtig. Weil wir in der ganzen Schweiz bauen und weil viele unserer etwa 60 Mitarbeitenden aus den Städten Zürich, Basel und Bern kommen.

Warum ist Aarau für Architekten ein gutes Pflaster?

Thomas Schneider: 1997, als wird das Büro gründeten, haben wir evaluiert, wo wir hinwollten. Basel stand im Vordergrund, weil wir beide dort in Büros arbeiteten und Basel zu der Zeit in der Architekturszene sehr hip war. Wir dachten auch über Zürich nach. Am Schluss haben wir uns für Aarau entschieden, wo wir aufgewachsen sind. Diesen Entscheid haben wir bis heute nicht bereut. Auch, weil sich Aarau in der Zwischenzeit sehr gut entwickelt hat. Es entstanden viele spannende, neue Gebiete.

Fehlt es der Stadt nicht am Mut für ganz grosse Würfe?

Beat Schneider: Angesichts der Grösse der Stadt hat sich sehr viel verändert. Beispielsweise im Torfeld Süd, im Bahnhofgebiet, im Scheibenschachen. Die Würfe müssen nicht gross sein, sondern qualitativ gut und dem spezifischen Ort angemessen. Das ist aus unserer Sicht in Aarau gelungen.

Wird nicht zu viel renoviert und zu wenig abgerissen und neu gebaut?

Thomas Schneider: Es wird gar nicht so viel renoviert. Wir könnten uns mehr Umbauten sowie innovative und kreative Konzepte für Umnutzungen vorstellen. Es braucht alte Substanz als Gedächtnis und Orte der Identität.

Sonst?

Thomas Schneider: Ich nenne als abschreckendes Beispiel Zürich Nord, wo alles umgewalzt wurde, wo kein Leben einkehrt. Man kann einem Gebiet nicht einfach Leben auf Knopfdruck einhauchen.

In der Goldern sind Sie daran, die ehemaligen Post-Blöcke durch vier neue Mehrfamilienhäuser zu ersetzen. Was ist die grosse Herausforderung am genossenschaftlichen Wohnungsbau?

Beat Schneider: Generell muss man mit geringem Budget für die Bewohner die grösstmögliche Wohnqualität erreichen. Im konkreten Fall der Genossenschaft Goldern kam die spezielle Lage am Waldrand in einem Südquartier dazu – eine ausgezeichnet schöne Umgebung. Der Bezug zum Wald, zum Aussenraum, war zentral. Die meisten Wohnungen haben zwei Balkone. Das war uns ganz wichtig.