Aarau/Buchs Keine Unterkunft gefunden: Kreisschule sagt Schneesportlager für alle Fünft- und Sechstklässler ab Das Lagerhaus, das für den vergangenen Winter reserviert war, sei leider nicht mehr zur Verfügung gestanden, heisst es vonseiten der Schule.

Skilagerbilder wird es dieses Jahr für die 5.- und 6.-Klässler der Primarschule Aarau-Buchs nicht geben. zvg

Sämtlichen 5. und 6. Primarschulklassen der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) werden in diesem Winter keine Schneesportlager besuchen können. Die Schule hat die Lager am Mittwoch abgesagt. Dieses Mal ist aber, im Gegensatz zu den letzten beiden Wintern, nicht die Pandemie Schuld: «Obwohl das Leitungsteam frühzeitig mit den Vorbereitungen startete, konnte trotz intensiver Suche kein passendes Lagerhaus gefunden werden», heisst es in der Mitteilung an die Eltern.

Auf Nachfrage der AZ erklärt Philip Wernli, Leiter Schule: «Vor der Pandemie fanden Lager in Sedrun, Saas-Grund und Fiesch statt. Grundsätzlich werden Lagerhäuser erst reserviert, wenn ein Leitungsteam gefunden werden kann, das bereit ist, ein Lager zu organisieren. Das Lagerhaus, welches für den vergangenen Winter reserviert war, stand leider nicht mehr zur Verfügung.»

Betroffen sind rund 500 Schülerinnen und Schüler. «Die Teilnahme an Schneesportlagern ist freiwillig», sagt Philip Wernli. Die Schneesportlager seien ein Zusatzangebot der KSAB und «gehören nicht zum pädagogischen Kernauftrag der Schule». Nur ein kleiner Teil der Schüler nehme jeweils an den Lagern teil, die während der Sportferien stattfinden. «Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um für die kommenden Jahre wieder ein Schneesportlager anbieten zu können.»

Für die Oberstufe sind für diesen Winter mehrere Schneesportlager geplant. Diese werden, Stand jetzt, alle stattfinden.