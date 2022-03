Aarau/Buchs Eniwa baut Fernwärmenetz aus: Jetzt sind Rohr und ein Teil der Telli an der Reihe Die Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage in Buchs soll künftig zum Heizen in Aarauer Stadtteilen gebraucht werden. Die Bauarbeiten dazu starten jetzt Ende März.

Im Zusammenhang mit dem Fernwärmeprojekt werden auch Strom-, Wasser-, Gas- und Glasfaserleitungen der Eniwa erneuert oder neu verlegt sowie Strassen saniert. Eniwa

Die Eniwa baut ihr Fernwärmenetz aus: Ende Monat starten die Bauarbeiten für das Baulos 2, das die Flächen in Aarau Rohr und im östlichen Teil der Telli umfasst. Die Abwärmenergie aus der Kehrichtverbrennungsanlage im Buchser Wynenfeld wird künftig also nicht nur in Buchs verwendet (das Baufeld 1), sondern bald auch in den Aarauer Stadtgebieten. In der Telli wird es zusätzlich mit dem bereits bestehenden Wärmenetz der Stadt verbunden.

Durch diesen Zusammenschluss wird Wärmeenergie zwischen den Verbundnetzen ausgetauscht, die Wärme dort verwendet, wo sie gerade nötig ist und so auch die Versorgungssicherheit erhöht.

«Durch den Aufbau der verschiedenen Wärmeverbunde können jährlich mehrere tausend Tonnen CO 2 in der Region eingespart werden», schreibt die Eniwa in einer Medienmitteilung. Dies entspreche einem Jahresverbrauch von über 1000 Einfamilienhäusern.

Neu an das Netz angebunden wird das Buchser Schulhaus Risiacher. Im Zusammenhang mit dem Fernwärmeprojekt werden auch an diversen Stellen Strom-, Wasser-, Gas- und Glasfaserleitungen der Eniwa erneuert oder neu verlegt sowie Strassen in Aarau saniert.

Der geplante Wärmeverbund Buchs / Aarau Rohr bezieht die Abwärme von der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs via Transportnetz der Fewag. Eniwa

Bau in mehreren Etappen bis 2025

Gebaut wird eine unterirdische Heisswasserverbindung ab dem Autobahnzubringer via Pilatusstrasse, Hauptstrasse und Künzlimattstrasse in Rohr, dann weiter unter der Fahrradroute bis in die Weihermatt- und Wässermattstrasse (bei den Firmen Smartec oder Trinamo) mit Ende beim Anschluss an die Neumattstrasse in der Telli. Dieser Abschnitt soll im Spätsommer 2023 in Betrieb gehen.

Die Bauarbeiten erfolgen in 20 Bauetappen, wovon jeweils drei gleichzeitig realisiert werden sollen, damit es rascher vorwärtsgeht und der Verkehr weniger behindert wird. Man kann davon ausgehen, dass die betroffenen Strassen an mehreren Stellen aufgerissen werden müssen.

Die Verbindung zum neuen Schulhaus Risiacher in Buchs soll bereits mit Inbetriebnahme einer neuen Wärmezentrale im Wynenfeld im Mai 2022 erfolgen. Als letzte Bauetappe ist eine Verbindung in den östlichen Teil von Rohr geplant, jeweils unter der Hauptstrasse hindurch. Diese soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Von der Verbrennungsanlage zu den Haushalten und wieder zurück

Der nachhaltige Kreislauf von der Abfallverbrennung bis zur Heizung oder Warmwasseraufbereitung und wieder zurück wird in der Region dadurch geschlossen. Die gewonnene Energie ist CO 2 -neutral. Nebst Erreichung der Klimaziele 2050 sorge die Fernwärme auch für langfristig stabile Preise, wie die Eniwa schreibt.

Das abgekühlte Wasser wird über das Verteil- und Transportnetz wieder zurück zur Wärmequelle geführt, womit der Kreislauf geschlossen ist. Eniwa

Lieferant der Abwärme aus der Abfallverwertung ist die Fernwärme Wynenfeld AG (Fewag), an der die Eniwa beteiligt ist. «Mit dieser langfristigen Partnerschaft wird die effiziente Verwendung von lokal produzierter Abwärme gesichert.» Die für Buchs und Aarau Rohr benötigte Wärme wird im Wynenfeld über eine neue Umformerstation von der Fewag-Heisswasserleitung ausgekoppelt und dient dem Wärmeverbund als Hauptenergiequelle.