Aarau/Biberstein Grüngut-Vignette wird abgeschafft, neu gibt es einen Chip Aarau und Biberstein wechseln per 2023 das Entsorgungssystem: Neu gibt es verschiedene Sammlungen für Papier und Karton. Ausserdem gibt es künftig keine Grüngut-Vignetten mehr – die Container werden mit Chips ausgestattet.

Aarau und Biberstein schaffen die Grüngut-Vignette ab. Neu werden die Container gechipt. Damit können «Kübeli» wie dieses nicht mehr verwendet werden. Bild: Katja Schlegel

Mit dem Jahreswechsel stellen Aarau und Biberstein bei der Entsorgung einiges um. Neu werden Karton und Papier nur noch getrennt gesammelt, an verschiedenen Tagen. Und neu gibt es für die Grüngutcontainer keine Vignetten mehr, sondern einen Identifikationschip.

Bei Karton und Papier hat die Umstellung praktische und ökologische Gründe: «Wenn wir keine Mischsammlungen mehr haben, fallen die Transporte von Aarau nach Uzenstorf und dann nach Perlen oder Niedergösgen weg», sagt Regina Wenk, Leiterin des Aarauer Werkhofs. In Uzenstorf im Emmental wurden die Wagenladungen jeweils sortiert; das Papier ging in die Papierfabrik Perlen, der Karton in die Kartonage nach Niedergösgen.

Wird die Rechnung bezahlt, wird der Chip freigeschaltet

Beim Grüngut ist die Umstellung von Vignette auf Chip eine Folge der Einführung des Online-Schalters bei der Stadt Aarau: Seit 2021 wird die Vignette nicht mehr auf Rechnung verkauft. Damals hiess es, dass die Zahl der Gartenbesitzer, die das Bezahlen der Rechnung vergassen, recht gross gewesen sei. Mit der Einführung des Online-Schalters wollte die Stadt zudem – nicht zuletzt coronabedingt – die Zahl der Schalterbesuche reduzieren. «Der Bezug der Vignette wurde durch die Umstellung auf den Online-Schalter für Kundinnen und Kunden weniger attraktiv», sagt Wenk. Dies vor allem, weil kein Kauf auf Rechnung mehr möglich ist. Eine Tatsache, die vor allem für die Verwaltungen eine Herausforderung darstellte. «Dazu kam der zusätzliche Aufwand für das Ersetzen von beschädigten, gestohlenen oder abgefallenen Vignetten.»

Neu gibt es wieder Rechnungen: Wird das Grüngut-Abo online gelöst, bekommen die Kundinnen und Kunden einen Chip, der in eine Halterung am Container eingesetzt wird. Auf diesem werden die Kundenadresse und die Grösse des Containers hinterlegt. Wird die Rechnung bezahlt, wird der Chip freigeschaltet, die Leerung erfolgt. Per Anfang jedes Jahres kommt eine neue Rechnung, das Bestellen oder Abholen einer neuen Vignette erübrigt sich.

Stadt bietet Container-Umtausch an

Die Preise für das Leeren bleiben gleich. Nur wird für den Chip eine einmalige Gebühr von 20 Franken fällig. Diese wird bei Rückgabe nicht zurückerstattet. «Die Gebühr deckt den Materialpreis wie auch den Aufwand für die Registrierung», so Wenk. Ausserdem könne der Chip nicht mehr vom Container entfernt werden.

Im Prospekt, der in Aarau und Biberstein verteilt wurde, empfiehlt die Stadt, mit dem Abschluss des Abos auch den Container zu ersetzen. Dieser könne zu günstigen Konditionen beim Werkhof Aarau oder beim Technischen Dienst der Gemeinde Biberstein erworben werden und werde mitsamt Chip nach Hause geliefert. «Viele Container sind sehr alt, haben Schäden oder sind spröde», erklärt Wenk. Beim Wechsel lasse sich zudem die Grösse des Containers überdenken. Wer einen neuen Container bestellt (z.B. einen 40-Liter-Container für 35 Franken oder einen 140-Liter Container für 40 Franken), kann seinen alten kostenlos entsorgen und recyclen lassen. Oder ihn für das Sammeln von Herbstlaub oder Altpapier weiterverwenden.

Nicht mehr verwendet werden können mit dem Chip die kleinen «Kübeli», wie sie besonders in der Altstadt – wohl hauptsächlich mangels Platz – oft benutzt werden. Hier bietet die Stadt laut Wenk je nach Lage individuelle Lösungen an. «Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich direkt mit dem Werkhof in Verbindung setzen.»

Neu gibt’s auch ein Reinigungs-Abo

Neu angeboten wird zudem ein Abo für die Reinigung der Container (ab 140 Liter) durch die Firma Oecogreen. Eine Reinigung kostet 30 oder 35 Franken, je nach Grösse des Containers.

In den Vorjahren wurden für Aarau und Biberstein jeweils rund 2900 Vignetten verkauft. Grüngut-Abos wurden bis dato rund 1000 gelöst, dazu kommen 100 Reinigungs-Abos.