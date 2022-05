Aarau/Biberstein Am Wochenende spielen 15 Alphörner in der Stadt: Für diese harmonische Freundschaft braucht es eine Verlängerung Die Bibersteiner Alphorngruppe empfängt Besuch aus dem Schwarzwald. Gemeinsam mit den Alphornbläsern vom Donautäler Gutenstein und vom Alphornecho Krauchenwies ziehen sie durch die Stadt.

Die Alphorngruppe Biberstein vor dem Schloss Biberstein. zvg

Da wird am Wochenende der eine und die andere den Kopf recken, denn solche Klänge hört man in Aarau nicht oft. Und schon gar nicht in dieser Intensität: Die Alphorngruppe Biberstein empfängt Besuch aus dem Schwarzwald. Mit insgesamt 15 Alphörnern wird die Gruppe am Samstag und Sonntag verschiedene (spontane) Kurzkonzerte in der Stadt geben.

«Wir pflegen seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Schwarzwälder Alphorngruppen aus Bernau, Gutenstein/Sigmaringen und Krauchenwies», sagt Godi Neeser von der siebenköpfigen Alphorngruppe Biberstein.

Und das alljährliche gegenseitige Besuchen mit gemeinsamem Spielen sei eine genauso langjährige Tradition – auch wenn es eine kleine Anpassung braucht, damit das internationale Konzert auch wirklich harmonisch klingt: «Die deutschen Alphörner sind anders gestimmt als die Schweizer Alphörner», sagt Neeser. Die Schweizer Instrumente müssen deshalb mit einem Einsatz «umgestimmt» werden.

Fixe Auftritte – und sonst nach Lust und Laune

Eine Anpassung, die die Bibersteiner natürlich gern vornehmen. Denn die Vorfreude ist immer gross, nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch sowieso. Anreisen werden nun die Gruppen Donautäler Gutenstein und Alphornecho Krauchenwies.

Gespielt wird, wann und wo es die 15 Spielerinnen und Spieler grad packt, aber nicht nur: Geplant sind für Samstag ein Spiel vor dem Regierungsgebäude (10 Uhr), im Kasinopark (anschliessend) und im Park des Pflegeheims Golatti (15.30 Uhr). Vor dem Auftritt im «Golatti» ist zudem ein Spiel auf dem Vogelinseli geplant. Am Sonntag dann geht’s um 9.15 Uhr auf dem Bahnhofplatz und anschliessend im Pflegeheim Herosé weiter.