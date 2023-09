Aarau/Beinwil am See Swiss Comedy Award: Heinz und Werni zählen aufs Publikum Das Aargauer Komikerduo Pasta del Amore ist für den Swiss Comedy Award nominiert. Vom 5. bis 7. September läuft das Publikumsvoting.

Heinz und Werni – oder Christian Gysi und Bruno Maurer alias Pasta del Amore. zvg

Heinz und Werni haben schon fast so etwas wie Kultstatus. Die beiden liebenswürdigen Schnapsdrosseln sind die bekanntesten Figuren des Komikerduos Pasta del Amore. Doch die beiden Schauspieler – Christian Gysi aus Aarau und Bruno Maurer aus Beinwil am See – können noch viel mehr. Für ihr Bühnenprogramm «Yin & Forever Young» sind sie nun in der Kategorie «Ensemble» für den Swiss Comedy Award 2023 nominiert worden.

«Wir freuen uns sehr über die Nomination, sie ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit», sagt Christian Gysi. Dieser Award habe in der Branche inzwischen eine grosse Bedeutung, entscheiden doch rund 150 Berufskolleginnen und -kollegen über die Nominierten. Nebst dem Award, verliehen durch die Jury, gibt aber auch einen Publikumspreis. Und da zählt jede Stimme für Heinz und Werni: Das Publikumsvoting läuft vom 5. bis 7. September unter www.sca.show.

Die Preisverleihung ist am 16. September, SRF 1 strahlt die Sendung am Samstag, 23. September, aus.