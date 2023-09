Aarau Klein-Hans und Gross-Hans am Köcherlistand – die Eniwa lädt am MAG zum Retroabend Seit 1957 ist der Köcherlistand eines der Highlights am Markt Aarauer Gewerbetreibender – aber einzig und allein den Kinder vorbehalten. Nun macht die Eniwa eine Ausnahme.

Für einen Abend lang für Erwachsene und nicht für Kinder: das Kochhüsli der Eniwa. Bild: Daniel Vizentini

Es ist heute wie ein geheimes Reich mitten im Markttreiben. Ein Holzhäuschen mit getupftem Dach und einer Tür, so tief und schmal, dass sich ein Erwachsener nur mit Mühe hindurchzwängen könnte. Und so krümmen und bücken sich die Väter und Grossmütter vor den niedrigen Fenstern, spienzeln durch die Vorhänge, und wissen doch alle ganz genau, was da drin passiert: Es wird gekocht. Cipollata, Burger oder Crêpes. Schliesslich standen sie alle selbst auch einmal da.

Der Köcherlistand der Eniwa ist Kult. Seit 1957 hantiert eine Generation nach der andern am MAG an den Kinderkochherden, seit Anbeginn ist der Köcherlistand der Publikumsmagnet schlechthin. Und seit 66 Jahren kleben Bilder brätelnder Kinder die Aarauer Fotoalben. Und jetzt, jetzt kommt der Moment, in dem all die längst erwachsenen Hobby-Köche das Köcherlistand-Gefühl selbst nochmals erleben dürfen. Am MAG-Donnerstag (28. September) dürfen sie ab 17.30 Uhr ins Kochhüsli schlüpfen und die Kinder müssen draussen bleiben. So steht es im neusten Eniwa-Magazin Viva.

Was die Eniwa besonders freuen würde: Wenn Gross-Hans oder Gross-Martina eines dieser sepiafarbenen Fotos von Klein-Hans oder Klein-Martina mitbrächten, auf dem sie als Kind mit Kochmütze und Bratkelle am Minikochherd stehen. Das wird bestimmt ein lustiger Abend.