Aarau Zwischen acht und zehn Einäscherungen pro Tag – auch das Aarauer Krematorium spürt eine Entlastung Auf dem bisherigen Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie lief das Aarauer Krematorium auf Hochtouren. Die Lage habe sich inzwischen beruhigt, auch auf einem hohen Niveau.

2020 lief das Aarauer Krematorium (Abdankungshalle im Bild) auf Hochtouren – inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Daniel Vizentini

Ob die Coronavirus-Pandemie tatsächlich nachlässt, wie sich derzeit viele schon freuen, kann man noch nicht mit abschliessender Sicherheit sagen. Immerhin: Die Spitäler und insbesondere die Intensivstationen melden sinkende Patientenzahlen, was heissen kann, dass die seit Ende Jahr in der Schweiz vorherrschende Omikron-Variante des Virus anders funktioniert, wenn nicht sogar weniger gefährlich sein könnte.

Das merken nicht nur die Spitäler, sondern auch die Einrichtungen, die zum Zug kommen, wenn das Spital auch nicht mehr weiterhelfen konnte.

Immer noch viel zu tun

So zum Beispiel das Krematorium Rosengarten in Aarau. Ende 2020, als die Pandemie noch richtig wütete, war auch das Krematorium – neben jenem in Baden das einzige im Kanton – am Anschlag. Es kam zu Engpässen, insbesondere in der Lagerung der Verstorbenen vor der Kremierung, zusätzlich musste Wochenendarbeit eingeführt werden, um die zusätzlichen Fälle bewältigen zu können.

Inzwischen habe sich die Lage wieder stabilisiert, sagt der Leiter des Aarauer Bestattungswesens, Hannes Schneider: «Die Situation hat sich auf einer relativ hohen Anzahl Kremationen ‹beruhigt›.» Es gebe immer noch sehr viel zu tun, im Schnitt führe man derzeit zwischen acht und zehn Kremationen pro Tag durch. Zahlen zum vergangenen Jahr gibt es noch nicht, der Jahresbericht der Stadt Aarau erscheint erst im März. Schneider kann aber jetzt schon verraten, dass sich die Zahlen in einem sehr ähnlichen Rahmen wie 2020 bewegen. Damals wurden in Aarau schlussendlich 2328 Personen eingeäschert, gegenüber dem Vorjahr (2104 Personen) doch eine Steigerung von etwas über 10 Prozent.

Wenn mehr sterben, werden mehr kremiert

Wie viel davon tatsächlich mit Corona zusammenhängt, mag Schneider nicht vermuten. Eines sei sicher: «Wenn mehr Menschen sterben, dann werden auch mehr Menschen kremiert.» Über das ganze Jahr gerechnet sei das aber nicht mehr so dramatisch, so Schneider pragmatisch: «Wir hatten schon Spitzen, eben abhängig von der Sterblichkeit in der Region, aber das sehen ja alle, ob im Krematorium, in den Altersheimen oder nur schon in den Todesanzeigen.»

Gesunken ist dagegen die Anzahl der Erdbestattungen, wie in drei der vier vergangenen Berichtsjahre. Das dürfte aber eher eine Schwankung sein, so Schneider: «In unserer Gegend werden zwischen 85 und 90 Prozent der Verstorbenen kremiert.» Das sei schon länger so, und natürlich gebe es auch immer Personen, die eine Erd- gegenüber einer Feuerbestattung bevorzugen, 166 waren es im Jahr 2020. Schneider weill deshalb auch nicht von einem Trend reden: «Das muss man über eine längere Zeit verfolgen – wir hatten kürzlich eine Reihe von Erdbestattungen, das ist ja auch noch keine Trendwende.»