Aarau Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss – Polizei entzieht Führerausweise In Aarau haben sich am Sonntag zwei Unfälle ereignet, bei welchen die Fahrzeuglenkenden unter Einfluss von Alkohol standen. Es wurde niemand verletzt.

Auf der Bahnhofstrasse in Aarau sind am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr zwei Autos kollidiert. Auslöser war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau ein unverhoffter Spurwechsel einer 42-jähriger Lenkerin, die unter Alkoholeinfluss stand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am späteren Abend um etwa 22:20 Uhr auf der Tellistrasse in Aarau. Ein 61-jähriger Motorradlenker verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Er wurde beim Sturz nicht verletzt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab gemäss Mitteilung ebenfalls einen qualifizierten Wert.

Die Staatsanwaltschaft hat zwecks Abklärung des Verdachtes auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss eine Blut- und Urinprobe angeordnet und eine Untersuchung eröffnet. Beiden Lenkenden wurde der Führerschein entzogen. (fan)

