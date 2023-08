Aarau Zwei Kandidaturen: Können die Friedensrichter-Posten in stiller Wahl besetzt werden? Jetzt wird eine Nachmeldefrist angesetzt. Meldet sich bis 4. September niemand, werden zwei neue Friedensrichterinnen in stiller Wahl gewählt.

Der Friedensrichterkreis II des Bezirks Aarau (Buchs, Gränichen, Hirschthal, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) braucht neue Friedensrichterinnen oder Friedensrichter. Valentin Hehli

Für die beiden frei werdenden Friedensrichter-Posten im Friedensrichterkreis II des Bezirks Aarau (Buchs, Gränichen, Hirschthal, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) haben sich nur zwei Personen beworben: Andrea Blunier (EVP) aus Buchs und Manuela Lüthi (FDP) aus Oberentfelden. Die Anmeldefrist ist am Freitagmittag abgelaufen. Weil es aber nur gerade so viele Kandidaturen gibt wie Sitze, wird eine Nachmeldefrist angesetzt, die am 4. September um 12 Uhr endet. Gehen bis dahin keine weiteren Kandidaturen bei der Staatskanzlei ein, können Blunier und Lüthi in stiller Wahl gewählt werden. Bei weiteren Kandidaturen kommt es am 22. Oktober zur Urnen-Wahl.

Die beiden Sitze wurden neu ausgeschrieben, weil 2024 sowohl Dieter Lüscher (Oberentfelden) als auch Bernhard Pfeuti (Buchs) altershalber ausscheiden. Bereits Ende 2020 war Rolf Schwyter zurückgetreten, diesen Sitz hatte man aber bewusst vakant gelassen.