Aarau Zwei Fliegen auf einen Streich: Neue Stühle am Graben sollen Falschparker abhalten Am Aarauer Graben wurden diese Woche 40 Stühle aufgestellt. Die losen Stühle können nach Bedarf verschoben werden.

Die Stühle sind mobil, lassen sich bei Bedarf aber auch verbinden. Bild: ksc

Endlich sind sie da, die neuen Stühle für den Aarauer Graben. Der Ersatz für die 2021 entfernten Bänke, die wegen kaputter Fundamente abgeräumt werden mussten. 40 Sitzgelegenheiten sind es insgesamt, die Hälfte mit Armlehnen ausgerüstet. Die Stühle der Serie «Luxembourg» würden auch bereits seit Jahren in verschiedenen anderen Schweizer Städten im Einsatz stehen, so die Stadt in einer Mitteilung.

Die neuen Stühle sollen auch den Falschparkern Einhalt bieten. Bild: ksc

Die Stühle sind nicht befestigt und lassen sich frei anordnen. Je nach Bedarf, ob für ein kurzes Schwätzchen oder für ein Picknick über Mittag. «Für Veranstaltungen wie den Wochenmarkt lassen sich die Stühle ohne grossen Aufwand zur Seite räumen und stapeln», sagt Stadträtin Silvia Dell'Aquila. Die Marktfahrenden seien über die neuen Sitzgelegenheiten und die Handhabung bereits informiert worden. Der Werkhof wiederum wird montags die verteilten Stühle wieder ordentlich drapieren.

Mit Bewilligung ja, sonst verboten

Von der flexiblen Bestuhlung erhofft sich die Stadt noch einen anderen Effekt: Sie sollen die Falschparker verscheuchen, die tagein, tagaus den Graben verstellen. «Die Situation ist mühsam, aber eben auch nicht ganz einfach zu lösen», sagt Dell'Aquila. Zwar wäre die Lage eindeutig: Beim Graben als Begegnungszone gelten Tempo 20 und ein Parkverbot. Als solche Zone signalisiert, dürfen aber keine Parkverbotstafeln aufgestellt werden. Ausserdem darf parkieren, wer eine Bewilligung hat; Handwerker beispielsweise. Weil diese Parkbewilligungen inzwischen hauptsächlich digital ausgestellt werden, sind sie für andere Autofahrer nicht sichtbar. Und so nimmt das Ärgernis seinen Lauf: Parkiert einer da, stehen rasch viele da.

Das übliche Bild am Graben: Handwerker und Private parkieren hier oft im Dutzend. Bild: ksc

Die Stadtpolizei kontrolliere eng, aber eine wirkliche Verbesserung sei bislang nicht erkennbar, so Dell'Aquila. Fixe Installationen wiederum würden die doch sehr rege Nutzung des Grabens, beispielsweise durch die Marktfahrenden, erschweren. «Wir versuchen nun, mit den mobilen Stühlen die potenziellen Parklücken zu schliessen.»