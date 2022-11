Aarau «Zur körperlichen Ausbildung und Ermunterung der Zöglinge»: Neujahrsblätter kommen sportlich daher Die Aarauer Neujahrsblätter 2023 stehen ganz im Zeichen des Sports. Am Donnerstagabend feierte das Werk Vernissage im Klubhaus des Curlingclubs Aarau.

Feierten Vernissage mit Blick auf die Curler: Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Sabine Altorfer, Mitglied der Redaktionskommission und künftige Präsidentin, Martin Tschannen, aktueller Präsident, sowie Stadträtin Suzanne Marclay-Merz (v. l.). Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Es treibt einem schon beim Lesen den Schweiss auf die Stirn: «Zur körperlichen Ausbildung und Ermunterung der Zöglinge sollen gymnastische Übungen und Spiele veranstaltet werden, die auf Heiterkeit, Gesundheit und Gewandtheit einen wohltätigen Einfluss haben.» Diese Zeilen stammen aus einem Aufruf zur Gründung der Kantonsschule Aarau, das Jahr 1801 schrieb man damals, und ein Jahr später entstand im Telliring der erste Turnplatz der Schweiz.

In Aarau hat man das Turnen als Unterrichtsfach quasi erfunden. Und betrachtet man den Stellenwert, den Spitzen- und Breitensport in der Stadt heute haben, drängt sich eine monothematische Ausgabe der Aarauer Neujahrsblätter direkt auf. Doch wo fängt man an, wo hört man auf? Sage und schreibe 120 Sportvereine seien auf der Website der Stadt gelistet, sagte Martin Tschannen, Präsident der Redaktionskommission, an der Vernissage am Donnerstagabend im Klubhaus des Curlingclubs Aarau. Eine schier endlose Bandbreite. «Als sich die Kommission für das Thema Sport entschied, ahnte sie noch nicht, worauf sie sich einlassen würde», so Tschannen.

Von Skaten bis Ballonfahren – eine breite Auswahl

Die Kommission hat eine Auswahl getroffen. Unterteilt in «Auf hartem Belag», «Auf Gras», «Im und auf dem Wasser», «In der Luft» und «Im Wald» werden über 170 Seiten hinweg ganz verschiedene Sportarten und -themen behandelt, mal historischer Art, mal brandaktuell: Es geht um Sportpolitik, um die Geburtsstunde des Schulsports, um den Schachen als Sportstätte, die Entwicklung der Aarauer Skaterszene oder um das Projekt «Aarau eusi gsund Stadt».

Porträtiert werden verschiedenste Aarauer Sportlerinnen und Sportler, so etwa Eisschnelllauf-Weltmeister Peter Reimann und Curlingweltmeisterin Silvana Tirinzoni. Erklärt wird, weshalb in Aarau mit seiner träge dahinfliessenden Aare zwei Wildwasservereine gegründet wurden und welche sportlichen Höchstleistungen Urs Wehrli, eine Hälfte des Komikerduos «Ursus und Nadeschkin», auf der Bühne vollbringt. Überraschend, aber auf den zweiten Blick doch auch wieder passend (weil auch Ballonfahren ein Sport ist): der Artikel über die Ballonpostbriefe, die im späteren 19. Jahrhundert ihren Weg nach Aarau fanden. Und natürlich darf der FC Aarau nicht fehlen, gemeinsam betrachtet von einer Kulturfrau und einem eingefleischten Fussballreporter. Was immer wieder ins Auge sticht: die Aufnahmen von Donovan Wyrsch.

Zwei liefen zu Höchstform auf

So sportlastig das Buch, so sportlich auch die Vernissage: Mit Sicht auf die Trainierenden in die Curlinghalle traten Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadträtin Suzanne Marclay-Merz zum zügigen Interview an, vom flotten Einlaufen über Präferenzen – Lift oder Treppe, Joggen oder Spazieren – über das Ausdauertraining mit Statements zu Sportprojekten (Winkel, Schachen, Obermatte) und Knacknüssen (Hallenknappheit, Stadion).

Zur Höchstform liefen Marisa Brunner, unter anderem Goalietrainerin und Technische Leiterin bei den Red Boots, und Ruedi Vogt, Verwaltungsrat der FC Aarau AG, beim «FCA-Talk» auf: Sie dribbelten um Trainerfragen, rangen um Erfolgsquoten in Liga und Nachwuchs und grätschten einander bei der Frage nach der Stimmung im Stadion in den Lauf. So sagte Brunner, sie wünsche sich für die Spiele der Frauen nicht etwa eine Stimmung wie im Brügglifeld, sondern hätte viel lieber eine wie die Handballer vom HSC Suhr Aarau in der Schachenhalle: «Das ist ein Hexenkessel!»

Sabine Altorfer (l.) führte mit Ruedi Vogt und Marisa Brunner einen «FCA-Talk». Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Lange verschnaufen wird die Neujahrsblattkommission nun nicht. Die Arbeiten an den Neujahrsblättern 2024 unter dem Titel «Terrain vague» laufen bereits. Und um im Sportjargon zu bleiben: Die Neujahrsblätter 2024 werden unter einer neuen Cheftrainerin erscheinen. Martin Tschannen gibt Ende Jahr sein Amt als Präsident der Neujahrsblattkommission nach neun Jahren an Sabine Altorfer weiter.