Aarau Zum 100-jährigen Bestehen der Heinrich Wirri-Zunft: Der «Träumer» erhält eine Jubiläumstafel Bei der Alten Reithalle Aarau hat die Heinrich Wirri-Zunft die feierliche Enthüllung der Jubiläumstafel durchgeführt – im Beisein einer illustren Gästeschar.

Zur feierlichen Enthüllung der Jubiläumstafel finden sich die Gäste zum Apéro beim «Träumer» bei der Alten Reithalle ein. Alex Spichale

Freundschaft und Geselligkeit, Witz und Frohmut sind angesagt – und zwar seit 100 Jahren mittlerweile. Ein sicherer Wert, eine Konstante sei die «Heinrich Wirri-Zunft zue Arau der Stadt» geblieben in mitunter auch turbulenten Zeiten, ohne dabei alt und verstaubt zu werden. Das sagte Zünfter Hans Peter Hächler am Freitagabend vor einer rund 90-köpfigen, illus­tren und – trotz einzelner Regentropfen – munteren Gästeschar zwischen der Alten Reithalle Aarau und dem Restaurant Einstein. Dort am Apfelhausenweg, wo der «Träumer» einen neuen Platz erhalten hat.

Am Betonsockel der Bronze-Skulptur ist nun die Jubiläumstafel zum 100-jährigen Bestehen der Heinrich Wirri-Zunft angebracht worden. Es lag an Statthalter Max Hess und Rebberg-Obmann Claude Dubois, diese feierlich zu enthüllen.

Erste Saison sehr erfolgreich abgeschlossen

Ursprünglich wurde der «Träumer» 1977 auf dem Bahnhofplatz aufgestellt, wo die etwa 300 Kilogramm schwere Skulptur von Bildhauer Ernst Suter rund 30 Jahre blieb – bis zum Umbau. Dann kam sie ins Zeughaus zur Zwischenlagerung.

Nach umfangreichen Diskussionen konnte die Bronze-Skulptur aus dem Archiv geholt und an der Ecke der Alten Reithalle platziert werden. «Für uns war klar: Wir wollen unser Jubiläum nicht begehen, ohne der Stadt ein Geschenk zu machen», sagte Zünfter Hans Peter Hächler. Und:

«Wie unser Name sagt, fühlen wir uns mit der Stadt tief verbunden.»

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker lobe das Engagement der Heinrich Wirri-Zunft für die Gemeinschaft. Der Bachfischet und auch weitere Aktivitäten seien zu neuem Leben erweckt worden und würden massgeblich unterstützt.

7 Bilder 7 Bilder Statthalter Max Hess (links) und Rebberg-Obmann Claude Dubois enthüllen die Jubiläumstafel. Alex Spichale

Das Aufstellen des «Träumers» sei etwas Besonderes, hob Hilfiker hervor. Dieser Akt beschliesse die aufwendige Transformation der Alten Reithalle, die vor rund 15 Jahren begann. Im Mehrspartenhaus für Kultur, verriet der Stadtpräsident, habe die erste Saison sehr erfolgreich abgeschlossen werden können. «Alle Erwartungen wurden übertroffen.» In zehn Monaten seien mehr als 20'000 Personen – Besucherinnen und Besucher von Theater und Konzerten – begrüsst worden.

Etwas Filigranes trotz seiner grossen Füsse

Bildhauer Ernst Suter (1904–1987) war 1946 von Basel nach Aarau gezogen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Er sei prägender Künstler in der Vor- und Nachkriegszeit gewesen und hier sehr präsent im öffentlichen Raum, erklärte Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur in Aarau.

Die Bronze-Skulptur, die einen nackten Jüngling zeigt, war ein Geschenk der Niederlassung der Schweizerischen Bankgesellschaft zu ihrem 100-jährigen Bestehen an die Stadt und den Kanton. «Die Platzierung bei der Alten Reithalle erschien uns als schlüssig», stellte Melanie Morgenegg mit Blick auf die Standortevaluationen und Abklärungen im Vorfeld fest. Das Träumerische verbinde sich mit Kunst und Kultur, mit Theater, Zirkus, Tanz und Musik. Der «Träumer» habe etwas Traditionelles, strahle trotz seiner grossen Füsse etwas Filigranes, Verspieltes und auch Verletzliches aus, was sehr gut passe. Auf dem neuen, 5,8 Meter hohen Betonsockel sei er – frisch gereinigt notabene – von der Bahnhofstrasse noch besser zu sehen als auf der einstigen Stahlsäule.