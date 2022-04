Aarau Zu teuer und schlechte Ökobilanz: Stadtrat will nicht auf helle Strassenbeläge setzen Eine Motion von drei FDP-Einwohnerräten, die den Einsatz von hellen Asphaltbelägen bei Strassenbauprojekten forderten, soll nach Wunsch des Stadtrats nicht überwiesen werden. Die Nachteile überwiegen die Vorteile, heisst es.

Nach der Sanierung fehlt noch der letzte Deckbelag an der Aarauer Rohrerstrasse. Daniel Vizentini

Mit dem Klimawandel steigen die Temperaturen, versiegelte Flächen in Städten und Agglos gelten dabei als sogenannte Hitzeinseln, die es zu vermeiden gilt. Nebst vermehrtem Einbau von Grünflächen wird auch mit helleren Strassenbelägen experimentiert. Die Studien dazu sind noch nicht abschliessend, zeigen aber, dass eine Temperaturreduktion tatsächlich durch hellere Beläge erlangt werden kann.

Dies streitet der Stadtrat auch nicht ab. In seiner Antwort auf eine Motion der FDP-Einwohnerräte Nicole Lehmann Fricker, Pascal Benz und Christian Oehler, die den Einsatz hellerer Asphaltbeläge bei künftigen Strassenbauprojekten in Aarau forderten, sagt die Stadtregierung aber sinngemäss: Die Nachteile überwiegen die Vorteile. Sie stellt den Antrag, dass die Motion nicht überwiesen wird.

Aufwendiger, mehr Rohstoffverbrauch und mehr Emissionen

Probleme sieht der Stadtrat etwa bei der Ökobilanz. Das von den Motionären erwähnte Pilotprojekt für hellere Strassenbeläge in Bern habe gezeigt, dass es keine Lösungen ohne Importe aus dem Ausland gibt. Die laut Bericht wirksamste Methode mit Aufhellungsgestein in der oberen Asphaltschicht ist auf Gestein aus Nordfrankreich angewiesen. Künstliches Aufhellungsgestein kommt meistens aus Dänemark, beides gibt es in der Schweiz nicht.

Temperaturreduktion durch hellere Strassenbeläge wird noch erforscht. G+P Ingenieure/zvg

Nebst den weiten Transportwegen braucht hellerer Asphalt eine Nachbehandlung, muss geschliffen werden und würde laut Stadtrat zudem mit der Zeit wegen Schmutz und Feinstaub dunkler werden, während konventionelle, dunkle Deckbeläge mit den Jahren durch Abrieb und Alterung eher eine Aufhellung erfahren. Zudem soll die Lebensdauer von Asphalt mit Aufhellungsgestein kürzer sein.

In Aarau gäbe es laut Stadtrat bereits Asphaltflächen mit helleren Belägen am Schlossplatz oder zwischen Alter Reithalle und Bar im Stall. Man habe diese aus gestalterischen Gründen ausgesucht, der Aufwand mit dreimaligen Schleifen in den ersten drei Monaten sei aber zu gross und der Belagstyp dürfe nicht so belastet werden wie eine normale Strasse.

Der Aarauer Schlossplatz beim Frauenstreik 2020. Michael Küng

Offenbar sechs- bis zehnmal teurer als übliche Beläge

Das Pilotprojekt in Bern wurde von einer Studie der Firma G+P Ingenieure ausgewertet. Diese sagt: Mit Aufhellungsgestein im Asphalt sinkt die Oberflächentemperatur um bis zu zwölf Grad und auch der Lärm und bis zu acht Dezibel. Doch ein solcher Belag kostet bis zu 50 Franken mehr pro Quadratmeter, laut Stadtrat sechsmal mehr, als Aarau sonst für Deckbeläge ausgibt. Für die angedachte Erneuerung der Tellistrasse etwa würden «500'000 bis 800'000 Franken Mehrkosten nur durch Aufhellungsgestein entstehen».

Probleme gäbe es auch bei Strassenreparaturen oder Aufbrüchen für neue Anschlüsse. «Es ist keinem Versorgungsträger zuzumuten, für ein einzelnes Kopfloch oder einen Graben von wenigen Quadratmetern ein Spezialmischgut mit hellem Gestein zu organisieren», schreibt der Stadtrat.

Andere Methoden wie ein Farbanstrich kühlen die Strassenoberfläche um bis zu sechs Grad, kosten aber beim Farbanstrich laut Stadtrat bis zu zehnmal mehr und müssten etwa alle zwei Jahre neu bemalt werden. Dazu sei mit erhöhter Rutschgefahr zu rechnen.