Aarau Zigaretten und Taschenmesser: Zwei Georgier auf Diebestour festgenommen Die Polizei nahm zwei Männer fest, die mutmassliches Diebesgut in ihrem Auto mitführten. Einer der beiden hätte gar nicht in der Schweiz sein dürfen.

Einer Polizei-Patrouille fiel am Donnerstagnachmittag ein Ford mit Freiburger Kontrollschildern auf. Sie folgte dem Wagen und stoppte ihn schliesslich wenig später zwischen Rohr und Rupperswil. In dem Mietwagen sassen zwei Georgier im Alter von 24 und 31 Jahren, beide ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Die Polizei fand bei den Männern Zigaretten und Taschenmesser. Kantonspolizei Aargau

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich im Auto zahlreiche Stangen Zigaretten und zwei originalverpackte Taschenmesser befanden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist die Herkunft der Ware unklar. Erste Erkenntnisse würden jedoch darauf hindeuten, dass es sich um Diebesgut handelt.

Zudem wurde bei der Personenkontrolle festgestellt, dass einer der beiden Männer mit einer Einreiseverweigerung belegt war. Die Kantonspolizei Aargau nahm beide für weitere Ermittlungen fest. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (phh)

