Aarau Zehn Jahre gemeinsam jazzen: Rafael Baier spricht über das Erfolgsrezept der Big Band Aarau Der Saxofonist und Bandleader Rafael Baier gibt bei der Big Band Aarau seit zehn Jahren den Ton an – und die 18 Bandmitglieder swingen gerne mit.

Rafael Baier leitet die Big Band Aarau. Bild: H. Kirchhof

Er ist vielseitig interessiert und sucht das musikalische Experiment. Rafael Baier liebt und lebt die Musik, die er spielt, improvisiert oder auch selber komponiert. Und er weiss die 18-köpfige Big Band mit seiner Leidenschaft immer wieder von neuem zu begeistern. Wir treffen uns zum Gespräch im Restaurant Einstein, Baier kommt eben von einer Probe für das Jubiläumskonzert.

Was reizt den erfahrenen und viel gefragten Jazzmusiker an der Arbeit mit Hobbymusikern? «Ich finde das grossartig», so Baier, «eine Big Band ist das ideale Format, um Stile wie Swing und Latin kennenzulernen. Ich leite ja auch eine Big Band an der Kantonsschule Wettingen, dort ist es ganz ähnlich. Unsere Musikerinnen und Musiker sind alle sehr engagiert, einige können sogar improvisierend hervortreten, aber natürlich nicht alle. Darauf muss man sich einstellen.»

Wie bei jedem Ensemble, das zusammen musiziert, spielt der Leader eine entscheidende Rolle. Die Big Band Aarau wurde ja vor etwa 40 Jahren gegründet, Kurt Brogli und Marco Käppeli waren damals die prägenden Figuren, dann schlief die Formation ein. «Sie wollten aber weitermachen und haben mich vor zehn Jahren angefragt und zu einem Probe-Dirigat eingeladen», erinnert sich Baier, «wir haben uns von Anfang an bestens verstanden.»

Die gute Stimmung bei den Proben begeistert alle, jeder bringt sich ein und gibt sein Bestes. Auffällig ist bei dieser Big Band der relativ hohe Anteil von Frauen, ist doch der Jazz bis heute eine Männerdomäne. Eine gute Durchmischung ist Rafael Baier wichtig: «Wir haben sehr talentierte Musikerinnen in allen Registern. Wenn mehr Frauen dabei sind, ist der Umgangston auch ein anderer. Mir ist aber nicht nur eine gute Balance der Geschlechter wichtig, bei uns spielen auch alle Altersgruppen mit. Die jüngste Musikerin ist knapp über 20, der älteste wurde vor ein paar Jahren pensioniert.»

Als Saxofonist sucht Baier gerne neue Kombinationen und Harmonien. Mit seinem Elektro-Jazz-Septett «Metamorphosis» widmet er sich der Synthese von elektronischen Beats und Jazzimprovisation. Ursprünglich wollte sich Baier mit «Metamorphosis» vom traditionellen Jazz-Quartett abgrenzen. Beim heutigen Quartett tritt die Elektronik zugunsten eines diskreten Sounddesigns in den Hintergrund, der Einfluss von World, Klassik und Pop nimmt mehr Raum ein.

Das Komponieren von Film- und Theatermusik ist eine weitere grosse Leidenschaft Baiers. 2014 war er beim «Verenaspiel» in Zurzach mit dabei, in Aarau konnte man die Produktionen «Minotaurus» (2010) und «7 Pfarrer» (2014) mit seinem Sound erleben.

Er liebe das Geschichtenerzählen mit Musik, meint Baier, die Dramaturgie, das Schaffen von Stimmungen und Emotionen. Wenn er jeweils für Laien Musik schreibt, komponiert er da anders? «Für eine professionelle Big Band kann man sinfonischer schreiben, im Klang durchmischter. Für eine Hobby-Band schreibe ich eher blockartig, einmal spielen die Holzbläser, dann die Brass-Musiker. Auch darf man die Leadtrompete nicht zu hoch ansetzen, für einen Laien ist das sonst zu schwierig.»

Für das Jubiläumskonzert in der Alten Reithalle hat Baier aber nicht selber komponiert, er suchte vielmehr die Zusammenarbeit mit anderen Aargauer Jazzgrössen. Sonja Huber, Eva Buchmann und Demian Coca haben dafür die Musik geschrieben. Huber und die Sängerin Buchmann sind als «Duo Lottchen» europaweit unterwegs und wurden mehrfach ausgezeichnet. Und Demian Coca liebt das Ineinanderfliessen von differenzierten Klängen und erfrischt mit seiner farbenfrohen, bolivianisch eingefärbten Musik.