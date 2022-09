Aarau Wohl keine Sonnensegel wie in Spanien, aber vielleicht Pflanzen und Sprühnebel Gegen die Gluthitze in den Aarauer Altstadtgassen muss etwas getan werden. Sonnensegel würden das Problem aber nicht lindern, schreibt der Aarauer Stadtrat in seiner Antwort auf die Anfrage von FDP-Einwohnerrat Pascal Benz.

Die neuerrichtete Nebelwolke über dem Zürcher Turbinenplatz: Die Nebelwolke soll an heissen Tagen für Abkühlung sorgen. Alexandra Wey / KEYSTONE

Sonnensegel nein, aber vielleicht künstliche Wolken und Kletterpflanzen? So lässt sich die Haltung des Stadtrats in Kürze zusammenfassen, bezogen auf mögliche Massnahmen gegen die Gluthitze in den Altstadtgassen. Diese heizen sich aufgrund fehlender Luftzirkulation derart auf, dass einem die Lust auf Flanieren und Einkehren durchaus vergehen kann. Oder «eher Qual als Lust» ist, wie es FDP-Einwohnerrat Pascal Benz in seiner Anfrage formulierte. Er hatte deshalb beim Stadtrat angeregt, den Einsatz von Sonnensegeln zu prüfen. Nicht nur in der Altstadt, sondern auch bei anderen Hitzeinseln, beispielsweise auf dem Schloss- oder dem Aargauerplatz. Es sei «eine kostengünstige, temporäre Massnahme», um den Aufenthalt angenehmer zu machen.

Zu den Sonnensegeln schreibt der Stadtrat, dass diese wohl Schatten spenden und auch mit dem Ortsbildschutz vereinbar wären, das Problem aber die fehlende Luftzirkulation sei. Als weiteres Problem nennt der Stadtrat die baulichen Eingriffe mitunter in den Fassaden der Altstadthäuser.

Pflanzendächer hätten noch viel mehr Vorteile

Deutlich besser bewertet der Stadtrat hingegen den Einsatz von künstlichen Wolken, also von Wassernebel, vor allem auf stark frequentierten Plätzen wie dem Bahnhofplatz oder dem Schlossplatz. «In der Altstadt wäre es vorstellbar, klimaangepasste Massnahmen mit dem vorhandenen Wasser des Stadtbachs oder der Brunnen einzusetzen», schreibt er weiter. Positiv bewertet er auch Pflanzenbaldachine, die nicht nur Schatten spenden und optisch überzeugen, sondern auch winddurchlässig sind, Lärm schlucken und verschiedenen Tieren einen Unterschlupf bieten.

«Welche der beiden Massnahmen in der Altstadt wo sinnvoll und möglich sind, muss genau überprüft werden», so der Stadtrat. Abgestimmt auf die Klimaanpassungsstrategie plane er einen Aktionsplan auszuarbeiten, in welchem auch klimaangepasste Massnahmen in der Hitzeinsel Altstadt enthalten sein sollen. Diese würden nun laufend geplant und umgesetzt.

Dazu schreibt der Stadtrat weiter: «Aufgrund des Ortsbild- und Denkmalschutzes, der hohen Nutzungsdichte und den vielen Interessenskonflikten sind die Umsetzungen von hitzemindernden Massnahmen in der Altstadt besonders anspruchsvoll. Deshalb ist hier auf vielfältige, kreative und oft kleinräumige Massnahmen zu setzen, die in ihrer Summe die Hitzeeinwirkungen eindämmen. In der Strategie werden sowohl stationäre als auch temporäre Massnahmen empfohlen.»