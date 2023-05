Teil der im September 2022 verabschiedeten Klimaanpassungsstrategie ist das Bauminventar: eine Liste aller schützenswerter Bäume auf öffentlichem wie privatem Grund. Laut Lisa Kaufmann von der Fachstelle Umwelt und Klima ist das Inventar vollständig, aufgrund technischer Schwierigkeiten wurde es bis dato aber noch nicht im städtischen Geoinformationssystem, kurz GIS, integriert und deshalb noch nicht öffentlich einsehbar.

Das Bauminventar ist nicht verbindlich, der Schutz der Bäume bleibt freiwillig. «Bei Bauanfragen machen wir die Bauherrschaft auf das Inventar aufmerksam und sensibilisieren sie auf schützenswerten Baumbestand», sagt Gabriela Brack von der Stadtentwicklung. Mehr Handhabung bleibt, mit Ausnahme von Gestaltungsplänen und gewissen Zonen in der Gartenstadt, nicht – zumindest vorerst: Ein umfassender Schutz wichtiger Bäume müsste in der BNO festgelegt werden. «Dazu braucht es als ersten Schritt einen Grundsatzentscheid seitens Stadtrat», so Brack. Je nach Entscheid beziehungsweise bis gegebenenfalls die BNO entsprechend angepasst ist, bleibt also der Widerspruch: Private können jahrzehntealte Bäume fällen, weil sie sich am Herbstlaub stören, währenddem die Stadt Bäume in Kübeln aufstellt, um die Bevölkerung vor der Hitzebelastung zu schützen.