Den Rahmen zum Aarauer Night Shopping heute Freitagabend bieten die festlich beleuchtete Altstadt, das Lichtermeer über der Bahnhofstrasse, die Weihnachtsbeleuchtung über den Gassen und Plätzen in der Altstadt und die mächtigen, leuchtenden Weihnachtstannen auf dem Aargauer Platz, dem Kirchplatz, am Rain und Zollrain. Fachgeschäfte, der Weihnachtsmarkt, Restaurants, Chöre und Ensembles gehören zum Night-Shopping-Programm.

Beim Eindunkeln werden die grossen Weihnachtsbäume auf dem Aargauer Platz, auf dem Kirchplatz, am Zollrain und vor dem Saxer-Haus am Rain in Betrieb genommen. Gleichzeitig wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt, über der Bahnhofstrasse und im City Märt eingeschaltet. Dieses Ereignis wurde in den vergangenen Jahren zum Anlass genommen, um am letzten Freitag vor dem 1. Advent den Weihnachtsverkauf in der Stadt mit einer langen Einkaufsnacht zu «feiern». Dabei geht es nicht nur um das Einkaufen bis 22 Uhr; es geht vor allem um die festliche Stimmung. Unter dem Motto «Feuer und Flamme» werden sich die Ladengeschäfte im City-Märt, dem Einkaufszentrum in der Altstadt, und die Fachgeschäfte in der Innenstadt einiges einfallen lassen, um die Besucherinnen und Besucher mit Herz und Freude zu empfangen.

Der Weihnachtsmarkt in Aarau ist ein Teil des umfangreichen und vielfältigen Programms «Weihnachten in Aarau». Mit dem Einbezug des Grabens wird der Markt grösser und attraktiver. Die Altstadt bietet die einmalige Kulisse. Dieses Jahr teilen sich 50 Aussteller und Anbieter 31 weihnachtlich dekorierte Häuschen. Das Kinderkarussell steht neu prominent auf dem Holzmarkt. Neben den attraktiven und vielfältigen Kaufangeboten gibt es Verpflegungsstände und Unterhaltung.

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 30. November 2018 (Night Shopping) von 15 bis 22 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am Montag findet der Wechsel der Anbieter statt, daher ist der Weihnachtsmarkt geschlossen. Gastro-Stände sind jeweils 1 Stunde länger geöffnet. Die Liste der Ausstellerinnen und Aussteller ist auf der Website weihnachten-in-aarau.ch zu finden.

Aufgrund der erwarteten grossen Besucherzahl wird die Anreise zum Night Shopping und zu den übrigen Aktivitäten während der Weihnachtszeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Am Freitag, 30. November 2018 ist für das Night Shopping zusätzlich der Parkplatz Schaustellerplatz und für das Wochenende vom 15./16. Dezember 2018 der Schwimmbadparkplatz im Schachen geöffnet. Es sind die entsprechenden Signalisationen zu beachten. Für den Sonntagsverkauf am 23. Dezember 2018 wird das Kasinoparking nach der Umbauzeit wieder zur Verfügung stehen.