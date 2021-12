Yannick Berner Wird Aarau zu einer Schlafstadt? Einwohnerrat macht sich Sorgen über Wirtschaftsstandort Einwohnerrat Yannick Berner befürchtet, dass die Stadt Aarau künftig an Attraktivität als Wirtschaftsstandort einbüsst. Deshalb hat er für die FDP-Fraktion eine Anfrage eingereicht.

Yannick Berner, auf dem Bild bei einer Pressekonferenz zur Kriegsgeschäfte-Initiative (5.11.2020), will sich für den Wirtschaftsstandort Aarau einsetzen. Britta Gut

Aarau verlor 2021 im Schweizer Städte-Ranking der «Bilanz» gegenüber dem Vorjahr einen Platz und belegt neu den sechsten Rang. «Aarau kann mehr!», schreibt Einwohnerrat und FDP-Fraktionspräsident Yannick Berner dazu in einer Anfrage an den Aarauer Stadtrat. Diese hat er unter dem Titel «Was macht Aarau in Sachen Standortförderung?» letzte Woche eingereicht.

Berner, der auch (mit 29 Jahren als jüngstes Mitglied) im Grossen Rat sitzt, macht sich gemäss der Anfrage Sorgen, dass Aarau zu einer Schlafstadt wird. Dies, da sich die Stadt mit der Umnutzung von Industrie- und Gewerbe- zu Wohnquartieren (er zitiert etwa die geplanten 110 neuen Wohnungen im Torfeld Süd) «die Chance verbaut, in Zukunft für grössere Firmen Bauflächen anbieten zu können».

Die seit Anfang Jahr aktive «Stiftung Standortförderung Aarau und Region» (ASF) sei politisch von der Stadt losgelöst, schreibt Berner weiter. Der FDP-Fraktion sei deshalb «nicht ganz ersichtlich, wie gross der Einfluss der städtischen Politik ist». Ebenfalls unklar sei, «inwiefern die Stiftung ihr Wissen in die Politik (z.B. Stadtentwicklung, Kasernenareal) einbringen kann und soll». Ausserdem verfüge Aarau – im Gegensatz zur Klima- oder Wohnstrategie – über keine Wirtschaftsstrategie.

Berner stellt dem Stadtrat deshalb mehrere Fragen. Er will unter anderem wissen, wann die Arbeit an der städtischen Wirtschaftsstrategie beginne, wie die ASF in die städtische Politik mit einbezogen werde und welche Massnahmen sowohl für lokal ansässige Firmen als auch für Start-ups vorgesehen seien.