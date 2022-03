Aarau «Wir ersetzen den Kindergarten nicht, das ist wichtig – aber wir nutzen das Jahr» Der Kindergarten-Start naht und damit wird für viele Eltern die Frage aktuell: Ist mein Kind bereit dafür? Der Verein Erziehung und Bildung hat in Aarau ein Angebot, das Kinder auf den Kindergarten vorbereitet und die auffängt, die noch ein Jahr aussetzen. Ein Augenschein.

Der Verein Erziehung und Bildung hat das Angebot «Vor-Kindergarten» lanciert. Ein Besuch in der Spielvilla Aarau. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Lani schneidet ihrem Hundekopf aus Versehen die Ohren ab, Nora malt ein silbernes Konfetti, gross wie ein Suppenteller, und Selma klebt ihrem Affen einen Puschel auf die Nase. Es fasnächtlet in der Spielvilla im Aarauer Schachen. Diese Woche werden Tiermasken und Deko gebastelt, nächste Woche wird gefeiert, mit Umzug und allem, was dazugehört.

Doch was nach ganz normalem Kita-Alltag aussieht, ist es nicht ganz. Die Kinder, die hier rund um den Basteltisch sitzen, besuchen den «Vor-Kindergarten». Ein Angebot, das der Verein Erziehung und Bildung – tätig in Aarau, Aarau Rohr, Wohlen, Erlinsbach, Lenzburg und Schöftland – vor knapp drei Jahren in Aarau lanciert hat, damals unter dem Titel «Stark in den Kindergarten». Für Vierjährige, für die der Kindergarten-Start einfach etwas zu früh kommt und deshalb ein Jahr später eingeschult werden, für solche, die nach den ersten Wochen im Kindsgi dispensiert werden – und für Kinder, die spielerisch auf den Kindsgi-Start vorbereitet werden sollen. Ein Thema, das in diesen Monaten wieder brandaktuell ist.

Der verschobene Stichtag hat Folgen

Das Problem: Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten ist der 31. Juli. Alle Kinder, die dann vier Jahre alt sind, werden eingeschult. Ist ein Kind noch nicht reif dafür, kann es auf ein Gesuch der Eltern hin suspendiert werden. Dieser Stichtag gilt in Aarau (Schulstandorte in der Stadt, ohne Aarau Rohr) seit Schuljahr 2015/2016, die Kreisschule Buchs-Rohr hatte ihn bereits per Schuljahr 2013/14 eingeführt. Die Verschiebung des Stichtags von Ende April auf Ende Juli war Teil der Volksschul-Reform.

Was nach einer kleinen Veränderung tönt, kann für Kinder eine sehr grosse sein. Drei Monate mehr oder weniger in der Entwicklung machen je nach dem einen grossen Unterschied.

Meist fehlt es an den Grundfertigkeiten

«Diese Kinder, die noch ein Jahr zuwarten oder nach wenigen Wochen dispensiert wurden, brauchen ein auf sie zugeschnittenes, altersgerechtes Angebot», sagt Patricia Marino, die den «Vor-Kindergarten» seit rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit Aida Carkic leitet. Und sie brauchen vor allem auch das Gefühl, etwas Spezielles zu haben, einen Schritt getan zu haben. Gerade Kinder, die dispensiert wurden: Damit sie dies nicht als ersten Rückschritt erleben, nicht als Frustmoment.

Aida Carkic (links) und Patrizia Marino leiten den «Vor-Kindergarten». Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

«Wir ersetzen den Kindergarten nicht, das ist wichtig», sagt Marino. «Wir nutzen vielmehr das Jahr, um das Kind in seinen kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern.» Konkret heisst das: Die Kinder lernen spielerisch, sich selbst anzuziehen oder sich die Schuhe zu binden, sie üben das Hantieren mit Schere, Papier und Leim, oder lernen, kleine Aufträge zu erfüllen, beispielsweise das selbstständige Aufräumen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: die Sozialkompetenzen. «Die Kinder lernen, einen Morgen lang ohne Mami und Papi auszukommen, sich in einer Gruppe zu bewegen, beim Spielen verlieren zu können», sagt Marino. Und nicht zuletzt reden Kinder ausländischer Eltern hier Deutsch. Dinge, die für einen gelungenen Kindsgi-Start viel wichtiger sind, als dass das Kind schon seinen Namen schreiben kann.

Platz hätte es für rund 30 Kinder

Das Angebot konnte sich in den vergangenen drei Jahren schon recht gut lancieren, Corona zum Trotz. «Wir hätten das Angebot gerne den Kindergarten-Lehrpersonen und Eltern vorgestellt, aber das war leider nicht möglich», sagt Marino. Letztes Jahr haben 20 Kinder das Programm genutzt, aktuell sind es 13. Platz hätte es für 30. Die Gruppe wird in der Kita jeweils separat betreut, mit eigenem Programm. «Wir setzen uns in der Jahresplanung verschiedene Themen, wie im Kindergarten auch», sagt Carkic. Also beispielsweise «Garten», «Indianer», «Recycling» oder eben «Fasnacht». Die Erfahrungen der letzten Monate seien sehr gut, sagen die beiden Frauen: «Es ist enorm, welche Entwicklungssprünge die Kinder innert kürzester Zeit gemacht haben.» Diese Aussage beruhe nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern sei auch das, was Eltern rückmelden. «Für jedes Kind ist die Einschulung ein grosser Schritt. Und wenn wir helfen können, diesen etwas einfacher zu gestalten, dann ist uns das eine grosse Freude», sagt Marino.

Optimalerweise besuchen die Kinder den Kurs an drei Morgen die Woche (von 8.30 bis 11 Uhr), und das ab August. «Aber grundsätzlich ist ein Einstieg jederzeit möglich, und das auch an zwei Morgen», sagt Marino. Das Angebot gilt nicht nur für Aarauer Kinder, sondern auch für externe. Kinder, die regulär die Spielvilla besuchen, werden im letzten Jahr vor der Einschulung automatisch Teil der Gruppe. Für Auswärtige kostet der Morgen 35 Franken, dazu können weitere Module wie Mittagstisch oder Nachmittagsbetreuung gebucht werden.