Aarau «Wir beharren nicht auf das Depot»: Stadtrat erklärt erstmals umfassend seine Sicht zum Vorabend-Debakel Stadträtin Silvia Dell’Aquila und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker erklären, warum sie für den Vorabend keine Ausnahme von der Mehrwegbecherpflicht bei Veranstaltungen machen. Und sie verraten, wie es ab 2023 weitergehen könnte.

Mehrwegbecher gibt es auch in Schön. Vielleicht schafft sich die Stadt bald eigene an. Niz / BLZ

Wieso tut die Stadt so bockig und warum schafft der Verein Maienzug-Vorabend etwas partout nicht, was andernorts bereits völlig normal und etabliert ist – eine Depotpflicht für Mehrwegbecher? Etwa so könnte man die Diskussion zusammenfassen, die gestern in den Kommentarspalten und in den sozialen Medien geführt wurde. Was der Verein Maienzug-Vorabend am Donnerstagabend im AZ-Interview dazu sagt, lesen Sie hier.

Am Nachmittag dann nahmen Stadträtin Silvia Dell’Aquila und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker Stellung. Der Stadtrat sei sich in dieser Sache komplett einig, betonen sie. Vor allem Dell’Aquila war seit der Hiobsbotschaft am Mittwochnachmittag stark kritisiert worden. Sie ist im Stadtrat zuständig für das Ressort Öffentliche Sicherheit, Öffentliche Anlagen und Entsorgung – und entsprechend auch für die Gewerbepolizei, welche das Gesuch des Vereins Maienzug-Vorabend geprüft hatte. Zudem präsidiert sie die Maienzugkommission. Aber, und das sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs, sie entscheide in dieser Sache gar nichts alleine und es stimme auch nicht, dass sie mit etwas Goodwill ein Auge hätte zudrücken können.

Der Weg zum Mehrweg ist offen gelassen

Es stimme weiter nicht, dass die Stadt auf einem monetären Depot beharre, betonen Dell’Aquila und Hilfiker.

Der Stadtpräsident sagt: «Das Reglement statuiert neben der Depotflaschen- auch eine Mehrwergbecherpflicht. Es wurde jedoch offen gelassen, wie dieser Mehrweg gewährleistet wird. Klar ist aber, dass auch der Becher nach Gebrauch zurückkommen muss. Die Gesuchsteller müssen der Gewerbepolizei schlüssig aufzeigen können, wie der Mehrweg sichergestellt wird. Aus unserer Sicht ist das bei den Bechern wie bei den Flaschen mit einem Depot am einfachsten umsetzbar, aber wir beharren nicht darauf.»

«Das kann für den Verein keine Überraschung gewesen sein»

Weiter weist Hilfiker darauf hin, dass der Verein Maienzug-Vorabend im eigenen Reglement, das auf der Vereins-Webseite einsehbar ist, selber schreibt, die Stadt verlange Depots nicht nur auf Petflaschen und Aludosen, sondern auch auf Mehrwergbechern – das könne für den Verein also kaum eine Überraschung gewesen sein.

Silvia Dell’Aquila ergänzt: Die Stadt habe den Verein Maienzug-Vorabend mehrfach darauf hingewiesen, dass er die Erfüllung der Mehrweg-Vorgaben nachzuweisen habe und dass die Ende Mai schliesslich eingereichten Unterlagen dies nicht vermochten.

Sie erklärt: «Es reicht beispielsweise nicht, ins Konzept zu schreiben, dass eine Gruppe von Helfern die Becher einsammeln wird. Wir brauchen genauere Angaben, und diese hat uns der Verein auf mehrfache Nachfrage nicht geliefert.» Es sei zentral, dass die aus stabilem Kunststoff hergestellten Mehrwegbecher wieder zurückkämen, nicht nur, damit das Reglement eingehalten werde, sondern auch direkt aus ökologischen Gründen.

Warum macht die Stadt keine Ausnahme?

Es bleibt die Frage, warum die Stadt nicht einfach angesichts der Gesamtumstände den Vorabend 2022 als Testlauf deklariert, damit nicht nur Vermutungen darüber bestehen, ob der Rücklauf auch ohne Depot funktioniert, sondern damit tatsächlich eine Erfahrungsgrundlage besteht. Davon wollen jedoch der Stadtpräsident und die Ressortvorsteherin nichts wissen – das Reglement biete dafür keinen Raum und der Einwohnerrat habe Ausnahmebewilligungen für wiederkehrende Anlässe bei der Beratung ausdrücklich ausgeschlossen.

Mittlerweile wird stadtintern bereits abgeklärt, ob es sich allenfalls lohnen würde, dass Aarau – wie andere Städte auch, etwa Dietikon oder Biel – selber Mehrwegbecher kauft, die für künftige Stadtveranstaltungen genutzt werden können.

Stadt erwägt, die Durchführung öffentlich auszuschreiben

Klar ist, dass sehr, sehr viel Geschirr zerschlagen worden ist in den letzten Tagen. Dennoch: Silvia Dell’Aquila und Hanspeter Hilfiker sagen, dass sie bereit sind, auch künftig mit dem Verein Maienzug-Vorabend zusammenzuarbeiten. «Es ist aus unserer Sicht aber auch denkbar, die Durchführung des Vorabends ab kommendem Jahr öffentlich auszuschreiben, wie wir es schon mit dem Weihnachtsmarkt gemacht haben», so Hilfiker.