Aarau Wiedergeburt nach zwei Jahren: Heute Samstag öffnet die Galerie 6 Corona und der Umbau des benachbarten Pflegeheims zwangen die Aarauer Kunstgalerie – laut ihrem Besitzer die älteste des Kantons – zu einer längeren Pause. Nun startet sie mit der Ausstellung «fünf klang» wieder, mit Werken ausschliesslich von Frauen.

Nach zwei Jahren Pause startet die Neue Galerie 6 Aarau mit der Ausstellung «fünf klang» in die neue Saison. Im Bild: Galerie-Leiter Carlo Mettauer. Daniel Vizentini

Es riecht nach frischer Farbe in der Neuen Galerie 6. Noch steht die grosse Leiter mitten im Ausstellungsraum im Gewölbekeller, die Lichtspots werden feinjustiert, das letzte Bild aufgehängt. Zwei Jahre lang war die Kunstgalerie in der Aarauer Altstadt zu, wegen des Umbaus der benachbarten Station Milchgasse des Pflegeheims Golatti und wegen Corona. Ein Fest zum 60-Jahr-Jubiläum – mit Gründungsjahr 1961 gilt die Galerie laut Leiter Carlo Mettauer als die älteste des Kantons – musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nun kehrt wieder Leben in die Galerie zurück. Heute Samstag ist Vernissage der neuen Ausstellung «fünf klang»: Fünf Aargauer Künstlerinnen zeigen ihre Werke aus Glas, gesponnenem und gewebtem Papier, Acrylmalerei oder Druckgrafik. Zusammengestellt wurde die Ausstellung von der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen, die gezielt Frauen in der Schweizer Kunstszene fördert.

Gestern vorbeigeschaut hat Künstlerin Helene Basler-Märchy aus Niederlenz. Eigenhändig hängte sie ihr grosses Bild «Karibik» an die Wand – ein Gemälde, das die Bewegung karibischer Tänze zum Ausdruck bringt, wie die in Aarau aufgewachsene Zeichenlehrerin sagt. Eine besondere Spezialität von ihr sind aber die Monotypien, Abdrücke von eingefärbten Platten, Papier oder Textilien. Acht Variationen vom Motiv vernetzter Fische sind ausgestellt: Gedanken und Stimmungen bringt sie so jeweils unterschiedlich zum Ausdruck.

Künstlerin Helene Basler-Märchy aus Niederlenz vor ihren Werken. Daniel Vizentini

Eindrücklich sind auch die Werke von Käthy Borer-Gut aus Frick: Diese webt und spinnt die Künstlerin nicht etwa mit Fäden, sondern mit Papierstreifen. Sie spielt dabei auch mit klaren Formen und mit Kontrasten, Schwarz oder Weiss, Yin oder Yang.

Die Werke von Käthy Borer-Gut aus Frick. Daniel Vizentini

Schön sind aber auch ihre verwobenen Fotos von Insekten oder Oberflächen, die wie Schlangenhaut anmuten.

Weitere Werke von Käthy Borer-Gut.

Gerne mit Materialien experimentieren tut auch Künstlerin Cornelia Egli aus Gebenstorf. Sie malt auf Kartons, mischt Wachs darüber, streut Acrylpigmente oder arbeitet mit Ölfarben. Neue Objekte entstehen: Das Gemälde «Raum schaffen» sieht aus wie eine Garagentür, andere erinnern an Ledermuster.

«Raum schaffen», von Cornelia Egli.
«Mehr. Oder weniger?» und «verankert», von Cornelia Egli.
Werke von Cornelia Egli in der Neuen Galerie 6 Aarau.

Sandra Schawalder aus Oberwil-Lieli wiederum setzt vorwiegend auf Acrylmalereien – und zwar auf sehr abstrakte, auf denen sie mittels Farbübergängen, Zufallsformen oder Goldtupfer ihre Gefühle zum Ausdruck bringt.

Eine Auswahl der Werke von Sandra Schawalder.

Die auf den ersten Blick vielleicht beeindruckendsten Werke sind aber diejenigen der Bözbergerin Karola Dischinger. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mit Glas in allen möglichen Formen, etwa als Guss, Druck oder Paste. Ausgestellt werden Bilder und Skulpturen, darunter perfekt verdrehte, feine Blätter, von denen man kaum glauben kann, dass sie aus Glas bestehen.

Karola Dischinger setzt bei ihrer Kunst auch auf Humor: Beim Werk «Brain drain» etwa sieht man ein schwarzes Glashirn angeschlossen an einem Wasserhahn, aus dem kleine, gläserne Gedankenkügelchen herauströpfeln.

«Brain drain», von Karola Dischinger.
«Von Dämmerung zu Dämmerung», von Karola Dischinger.
Die Werke von Karola Dischinger.

Galerie strahlt nach Wasserschaden in frischem Weiss

Carlo Mettauer, Galerie-Leiter seit 1982, freut sich, dass wieder Leben in die Aarauer Kunststätte einkehrt. Der Golatti-Umbau führte zu einem kleinen Wasserschaden in der Galerie, die dafür nun frisch weiss gestrichen fast wie neu daherkommt. Weitere Ausstellungen sind für dieses Jahr bereits geplant: Unter anderem mit der lokalen Künstlerin Virginia Buhofer, die im März 90 Jahre alt wird.