Digital Days Wie kann man sich vor Hackerangriffen schützen? Nicht nur die «Fuck-up Night» lieferte in Aarau Erkenntnisse Mehr Veranstaltungen und deutlich mehr Teilnehmende: Dass die Sicherheit im Netz viele beschäftigt, zeigten die Digital Days in Aarau. Auch für die Jüngsten gab es eine Menge zu entdecken.

Was, wenn man digital «fucked-up» ist? Unternehmer und Gemeindevertreter berichteten in Aarau über ihre Erfahrungen. digitaldaysaarau.ch

«Wir konnten uns im Vergleich zum letzten Jahr nochmals deutlich steigern, sowohl was die Anzahl der Veranstaltungen als auch die Breite der Themen angeht», erklärt Lea Fischbacher, Projektleiterin der Digital Days beim Kanton, nach der digitalen Woche in Aarau. Waren 2021 noch 630 Personen an etwas über 20 Veranstaltungen, nahmen in diesem Jahr 1500 Personen an gegen 40 Veranstaltungen teil.

Eines wurde dabei klar: Die Cybersicherheit beschäftigt viele besonders. Die entsprechenden Themen stiessen auf grosses Interesse. Der digitale Cybersecurity Escape Room war vollständig ausgebucht. An der sogenannten «Fuck-up Night» erzählten zwei Aargauer Unternehmen sowie zwei Aargauer Gemeinden von ihren Erfahrungen mit Cyberangriffen. Das interaktive Format motivierte gleich mehrere Personen aus dem Publikum, spontan ihre Erfahrungen zu teilen.

Digitale Fähigkeiten erlernen

Ebenfalls grosse Beachtung fanden Spezialangebote für jüngere Menschen. Hier zogen die Legorobotik-Workshops für Kinder und Jugendliche sowie der Drohnen-Hindernis-Parcours viele Besucher an.

«Create & Play» im Stadtmuseum Aarau war ausgebucht. digitaldaysaarau.ch

Während einer ganzen Woche konnte sich das interessierte Publikum aktiv an Diskussionen zu aktuellen Fragen beteiligen und ganz konkrete digitale Fähigkeiten erlernen. Mit Austausch- und Weiterbildungsmöglichkeiten speziell auch für die Unternehmenslandschaft konnten die Bedürfnisse einer zusätzlichen Zielgruppe der Digital Days erfüllt werden.

Die Schweizer Digitaltage bieten der Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion sowie Zugang zu zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Digitalisierung. In diesem Rahmen fanden auch die Digital Days in Aarau statt. Sie werden jeweils vom Kanton Aargau und der Stadt Aarau sowie weiteren Partnern gemeinsam organisiert und durchgeführt. (pin/pd)

Weitere Impressionen von den Digital Days: