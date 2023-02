Aarau Saatgut-Workshop in der Stadtbibliothek: «Die schönsten Köpfe müssen blühen» Kopfsalate schiessen lassen, Tomatenkerne baden und Bohnen in den Gefrierschrank legen: In der Stadtbibliothek Aarau ging es diese Woche um Saatgutgewinnung. Daran sollen nicht nur die Workshop-Teilnehmenden Freude haben, sondern auch die Besucher der Saatgutbibliothek.

In der Saatgutbibliothek der Stadtbibliothek Aarau darf man sich gerne bedienen – und gerne selbst Samen mitbringen. Katja Schlegel

Sie habe vom Gärtnern keine Ahnung, sagt die Frau in den hinteren Reihen. «Aber ich habe beim Hundezüchten gemerkt, wie spannend Genetik ist, und deshalb bin ich hier.» Hier, das war in diesem Fall ein Raum im zweiten Stock der Stadtbibliothek Aarau, wo diese Woche 29 Frauen und ein Mann zusammenkamen, um etwas über Saatgutvermehrung zu lernen. Getrieben vom Gwunder (die allermeisten, wie die Frau mit der Hundezucht) oder von grossen Ambitionen («Startschuss zum Selbstversorgergarten»).

Saatgut und Stadtbibliothek, diese Mischung passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Aber sie kommt nicht von ungefähr: Seit März 2022 gibt es im Untergeschoss der Stadtbibliothek eine Saatgutbibliothek, wo Samen gebracht und/oder mitgenommen werden können. Während das Mitnehmen wunderbar klappt, harzt es beim Bringen, wie Beatrice Altorfer vom Bibliotheksteam sagt: «Es herrscht ein gewisses Ungleichgewicht. Die Leute haben Respekt davor, eigenes Saatgut zu gewinnen und herzubringen.»

Nicole Egloff, die den Saatgutworkshop von Pro Specie Rara leitet, wundert das überhaupt nicht: «Saatgutgewinnung ist ein Handwerk, das heute kaum noch jemand beherrscht.» Es sei noch nicht einmal Teil der Gärtnerausbildung; Saatgut wird einfach gekauft und fertig. Doch seit Saatgutbibliotheken aufkommen – Aarau ist da kein Einzelfall –, keimt auch das Interesse an diesem Wissen neu auf.

Nicole Egloff leitet den Workshop zum Thema Saatgutvermehrung von Pro Specie Rara. Katja Schlegel

Die Schönsten vom Mund absparen

Was an diesem Abend rasch klar wird: Saatgutgewinnung ist nicht ohne. Deshalb geht es auch um Tomaten, Kopfsalate und Bohnen; Anfängerpflanzen, weil Selbstbefruchter. Klar wird auch: Es geht nicht ohne Selektion und Verzicht. Samen sollte man nur von den vitalsten Pflanzen gewinnen. Oder wie Egloff es in Bezug auf Salat sagt: «Die schönsten Köpfe müssen blühen.»

Das ist zwar hart, aber simpel. Genauso wie die Gewinnung, wenn man denn gut darauf achtet, dass die Samenstände gut ausreifen, die Samen gut gereinigt und trocken sind. Das sollte doch zu machen sein. Und so entschwinden die Kursteilnehmenden schliesslich mit guten Anleitungen und noch besseren Vorsätzen in die Nacht, in Gedanken schon im Frühling, die Hände in der Erde. Die Aarauer Saatgutbibliothek wird wohl ab nächstem Herbst keine Nachschubprobleme mehr haben.

Für alle, die den Saatgutkurs verpasst haben (allein die Warteliste umfasste 18 Personen), gibt es gute Neuigkeiten: Beatrice Altorfer plant, zwei Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema zu machen.