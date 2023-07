Analyse Das Gezeter um den Maienzug – eine Einordnung Selten gingen die Wogen im Vorfeld zum Maienzug derart hoch wie dieses Jahr.

Die Spitze war scharf, die vier junge FDP-Exponenten – Benjamin Böhler, Yannick Berner, Stefan Zubler und Matthias Zinniker – vor zwei Wochen namens der Ortspartei abfeuerten. Und sie zielte vor allem auf eine Frau: SP-Stadträtin und Maienzugskommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila.

Sie schreite zur «Demontage» des Maienzugs und erhebe die gekürzte Morgenfeier durch das Streichen der Reden zur «inhaltsleeren Dell'Aquila-Show». Und weiter: «Der Maienzug ist eine beliebte, identitätsstiftende Tradition in Aarau und darf nicht zum Spielball klassenkämpferischer Politik werden.» Gar «riesigen Frust» bei den Kindern ob des wegfallenden Wegglis wollen die jungen Freisinnigen verspürt haben.

Das waren happige Vorwürfe, und sie sorgten für ebenso viel Gesprächsstoff wie die angekündigten Änderungen. Selbst alteingesessene Aarauerinnen, denen der Maienzug wichtiger ist als Weihnachten, finden den Tonfall deutlich zu scharf. Er lenkt von der berechtigten Forderung ab, dass solche weitreichenden Entscheide breiter abgestützt sein sollten – etwa mit einer Bevölkerungsumfrage.

Alles nur politisch?

Gemunkelt wird, die für Aarauer Verhältnisse ungewohnt heftigen Angriffe auf die Sozialdemokratin seien Vorbereitungshandlungen für den Zeitpunkt, in dem Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) zurücktritt. Nie würde jemand mit derselben Wortwahl auf eine Angelica Cavegn (Pro Aarau) oder einen Werner Schib (Mitte) losgehen.

Man muss auch wissen: Das Maienzug-Kommissionspräsidium hat die FDP – respektive deren Stadträtin Suzanne Marclay – nur sehr ungern aus der Hand gegeben. Marclay wechselte das Ressort nach einer Legislatur: weg von der Sicherheit, der Entsorgung und den öffentlichen Anlagen, hin zu Kultur und Sport. Aber die Maienzugkommission, die sie seit 2018 präsidierte, wollte Marclay behalten. Diese ist, im Gegensatz etwa zur Feuerwehr- oder der Stadtbildkommission, nicht fix an ein Ressort gebunden.

Doch anlässlich der internen Verteilung der Kommissionen drang Marclay mit ihrem Wunsch bei den anderen Stadtratsmitgliedern offenbar nicht durch: Dell’Aquila, die als Neue Marclays Ressorts erbte, wurde auch Maienzug-Chefin.

Die Frage bleibt dennoch: Ist der Angriff auf Dell'Aquila im Ton zwar daneben, in der Sache aber gerechtfertigt? Krempelt sie den Maienzug im Alleingang in einem Ausmass um, wie es noch nie zuvor geschehen war?

Sieben von zehn Sitzen bekleiden Personen aus der Stadtverwaltung

Den Entscheid, das Bankett zu verlegen, hat der Gesamtstadtrat gefällt. Nicht einstimmig: Suzanne Marclay hatte sich in ihrer Zeit als Kommissionspräsidentin immer gegen allzu grosse Veränderungen gewehrt. In FDP-Kreisen erzählt man sich, sie habe als Einzige Nein gesagt.

Die Diskussion über den Austragungsort wurde von der aktuellen Maienzugkommission initiiert. Bekannt ist auch, dass ein Teil der Mitglieder der Verlegung des Banketts kritisch gegenübersteht. Die Kommission hat dem Stadtrat aber keine Empfehlung abgegeben, sondern Pro- sowie Kontraargumente dargelegt.

Die Maienzugkommission ist eine beratende Kommission des Stadtrats und organisiert in dessen Auftrag den Anlass. Sie kann zwar selber Entscheidungen treffen und eine gewisse Menge Geld ausgeben. In bestimmten Fällen muss die Kommission aber zwingend die Zustimmung des Stadtrats haben. Dazu gehört die Zusammensetzung der Gästeliste fürs Bankett und eben auch die Änderung von wesentlichen Programmpunkten wie der Austragungsort von Bankett und Morgenfeier.

Zur zehnköpfigen Kommission gehören neben Dell'Aquila auch Simone Balmer (Verpflegung), Vize-Stadtschreiber Stefan Berner, Raffaela Bernold (Leiterin Kommunikation), Madlaina Bundi (zuständig für Unterhaltung und Infrastruktur), Eva Lapostolle (Blumen- und Brunnenschmuck), der neue Kreisschul-Geschäftsleiter Lukas Schaffner, Dominik Neidhart (Co-Schulleiter Gönhard), Daniel Ringier (Leiter Abteilung Sicherheit) und Regina Wenk (Leiterin Werkhof).

Ein Teil von ihnen besetzt den Posten aufgrund ihres Jobs in der Verwaltung; die anderen sind vom Stadtrat beispielsweise aufgrund ihrer persönlichen Kompetenzen oder Engagements ausgewählt. Parteizugehörigkeiten spielen bei dieser Kommission keine Rolle.

Es gibt zudem die «erweiterte Maienzugkommission», die aus 19 Personen besteht. Sie haben den Auftrag, die Anliegen der verschiedenen Schulhäuser und weiterer Beteiligter («Maienzug rockt», Chrutwäje Open Air, MaienzugZelt) einzubringen. In die Detailorganisation des Maienzugs ist die erweiterte Kommission nicht eingebunden. Mit dem Bankett hatte sie beispielsweise nichts zu tun.

Bankettverlegung? Ein alter Hut

Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob es praktischer, angenehmer und verbindender ist, das Bankett (ausnahmsweise?) auf den Maienzugplatz zu verlegen – oder ob dort am Ende zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Eine Notwendigkeit ist jedenfalls nicht erkennbar. Aber: Die Idee ist keineswegs neu und stammt schon gar nicht von Dell’Aquila. 1979 zog der Stadtrat eine angekündigte Verlegung nach einer Petition zurück, doch vom Tisch war sie nie ganz. Davon zeugt ein Exposé des damaligen Stadtarchivars Martin Pestalozzi aus dem Jahr 2007. Er schrieb: «Die Verlegung des Banketts von der Schanz weg ist seit geraumer Zeit ein Thema.»

Auch 2018 soll an die Maienzugkommission der Wunsch herangetragen worden sein, das Bankett in den Schachen zu verlegen. Das jedenfalls verriet SVP-Einwohnerrat Beat Krättli damals gegenüber der AZ, während Maienzug-Chefin Suzanne Marclay im Einwohnerrat sagte, diese «Idee» sei «heute noch kein Thema».

Polizei war im Telliring involviert

Ein weiterer Aufreger für die Traditionalisten ist die Verlegung der Morgenfeier vom Telliring ins Leichtathletikstadion. Dabei wiederholt sich die Geschichte bloss: In die Telli war die Feier 1890 verlegt worden, weil die Stadtkirche, in der der Umzug seit Menschengedenken geendet hatte, renoviert wurde. Auf alten Aufnahmen ist zu sehen, dass die Festgemeinde in Bänken (wie in der Kirche) auf der Wiese sitzt, der eigentliche «Ring» stammt aus neuerer Zeit.

Und dieser Ring ist nun zu eng: Schüler- wie Zuschauerinnenzahlen steigen stetig und die Tribünen sind heillos überfüllt, Raum für eine Vergrösserung hat es wegen Bäumen und Strasse nicht. Mehrfach führte die Platznot zu Problemen. So wurde letztes Jahr gar die Stadtpolizei involviert, weil sich die handyfilmenden Erwachsenen im Ring derart vorgedrängt hatten, dass die Kinder auf der Tribüne nichts mehr sehen konnten. Auch haben 2022 nicht alle Klassen Platz gefunden und mussten ausserhalb des Rings warten. Die Kreisschule hatte die Verlegung der Morgenfeier an einen grösseren Ort deshalb explizit gewünscht.

Gleich tönt es in Bezug auf weitere Änderungen: Vieles lag seit Jahren im Argen, jetzt wird reagiert. Oft auf Wunsch von Eltern und Lehrer, nicht des Stadtrats oder der Kommission. Trotzdem darf man die Behörden dafür natürlich kritisieren. Bedenklich an der ganzen Diskussion ist aber der latente Unterton: Da kommen Auswärtige (sprich: keine Ur-Aarauer) und machen mit ihren Entscheidungen «unseren» Traditionsanlass kaputt. Das ist kleingeistig und schädlicher für den verbindenden Charakter des Maienzugs, als es ein Bankett am falschen Ort je sein könnte.