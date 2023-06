Aarau Wenn man im Theater die Erbsen jagt und mit den Fingern isst: «Encatation» lädt ein zum grossen Bruch Am Festival Cirqu’ in Aarau stehen gleich vier Werke des französischen Zirkuskünstlers Johann Le Guillerm prominent im Programm. Wir haben das Dinner-Erlebnistheater «Encatation» besucht.

«Encatation» wird noch bis Sonntag in der Alten Reithalle Aarau aufgeführt. Bild: Grégoire Korganow/zvg

Nebst unzähligen anderen Vorführungen stehen die Werke des französischen Künstlers Johann Le Guillerm bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals Cirqu’ in Aarau als Programmschwerpunkt im Zentrum.

Gleich vier seiner Produktionen werden an diesen Tagen gezeigt «als gewaltiges Gesamtkunstwerk», wie Roman Müller, künstlerischer Leiter des Festivals, zuletzt erklärte. Noch diesen Samstag und Sonntag aufgeführt wird etwa «Encatation»: Eine Mischung von Zirkus und Dinner, von konsumierendem Staunen und experimentellem Eingreifen ins Geschehen.

Zusammengestellt mit Starkoch Alexandre Gauthier vereint «Encatation» Koch- und Zirkuskunst. Das Publikum soll mit aufgesetzten Konventionen des Zivilisiert- und Erwachsenseins brechen. Dies kommt unter anderem zur Geltung, wenn beim Sieben-Gang-Menü mal mit den Fingern gegessen oder der Teller abgeschleckt werden muss.

Muss, da so ziemlich alles bei «Encatation» durchdacht und «perfekt komponiert» ist, wie es in der Beschreibung des Stücks heisst und wie es vor Ort auch tatsächlich ist. Zu jedem Schritt gibt es klare Anleitungen, die zu befolgen sind. Das Publikum wird eingeladen, sich spielerisch zurückzusinnen, entweder «auf das genetische Gedächtnis», als die Menschen noch als Jäger und Sammler ihr Essen zuerst erkämpfen mussten, oder auf die eigene Kindheit.

Über kleine Lautsprecher an jedem Sitzplatz der sehr schön eingerichteten, wellenförmigen Esstische werden ständig erläuternde Sätze auf Französisch und Deutsch rezitiert. «Jagt die Erbsen!», wird man da aufgefordert. «Machen Sie, was sich nicht gehört!» Oder: «Essen Sie das Blatt, solange es noch lebt! Essen Sie den Fisch, solange er noch warm ist!»

13 Bilder 13 Bilder Catherine Mary-Houdin

Denken sei eben auch wie verdauen

So originell und witzig «Encatation» ist: Revolutionär berauschend sind die gewonnenen Erkenntnisse jetzt auch nicht unbedingt. Wenn über die Lautsprecher von einer «psychosomatischen Erfahrung» oder dem «Übergang von der zweiten zur dritten Dimension» und dem dadurch erzeugten «kognitiven Bewusstsein» gesprochen wird, dann kann man dagegenhalten, dass da schon ziemlich übertrieben wird. Offen bleibt, ob dieses Absurde auch Teil des Konzepts ist.

Die Inszenierung regt aber durchaus zum Denken an. Und denken, das sei eben auch wie verdauen, so die Quintessenz. Vom Essen selbst sollte man hingegen nicht zu viel erwarten: Das Erlebnis bei «Encatation» ist die konzeptuelle Performance, das Spielerische, das Aus-sich-selbst-Herauskommen und kurz die eigenen Schranken des Peinlichen Überwinden. Ein sättigendes Gaumenerlebnis ist hier nicht das Ziel. Vielmehr, dass man mit offenen Augen und innerer Vergnügung aus der Vorführung in der Alten Reithalle wieder hinausgeht.

Das Cirqu’ Aarau läuft, ausser am Montag, noch mit täglichen Aufführungen an mehreren Ecken der Stadt weiter bis und mit nächstem Sonntag, 25. Juni.