Aarau Weil die Turnfest-Holzbuchstaben so gut ankamen: «AARAU» gibt es jetzt auch aus Metall Seit wenigen Tagen steht im Gönhard-Quartier an der Entfelderstrasse eine neue Skulptur. Was hat es damit auf sich?

Der Aarau-Schriftzug vor der städtischen Verwaltungsliegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse 3. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Man muss zweimal hinschauen. Denn dass auf der Wiese vor der städtischen Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse, direkt neben der Einfallsachse Entfelderstrasse, riesige Buchstaben AARAU ankünden, das kennt man schon. 2020 standen hier die Holzbuchstaben, welche anlässlich des eidgenössischen Turnfests 2019 angefertigt wurden und seither für je eine Sommersaison an verschiedenen Orten in der Stadt standen.

Der Schriftzug des Eidgenössischen Turnfests 2019 wurde 2020 für die Sommersaison an diesem Ort platziert. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Aber: Die Turnfest-Holzbuchstaben stehen seit ein paar Wochen bei der Turnhalle unten im Schachen, direkt neben der Strasse, und eben nicht oben im Gönhard. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass jene Buchstaben neben der Entfelderstrasse gar nicht aus Holz sind, sondern etwas schmaler und aus Metall, befestigt auf einem Zementsockel.

Nadja Rohner

Die neue Skulptur, die seit dem 25. Mai vor der Verwaltungsliegenschaft auf der Wiese steht, wurde von der Lehnert Metallbau GmbH aus Oberflachs hergestellt. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, kostete sie total 13'000 Franken, die aus dem Liegenschaftsbudget finanziert wurden.« Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen der Sektion Betrieb und Unterhalt öffentliche Gebäude und Aarau Standortförderung», erklärt Mediensprecherin Raffaela Bernold. Man habe die Skulptur aufgrund des positiven Feedbacks zum Holz-Schriftzug erstellen lassen. Ein neues Baugesuch habe es nicht gebraucht: «Der Holzschriftzug wurde 2020 ordentlich bewilligt. Für die Ausführung in Metall gab es einen Nachtrag zur Baubewilligung.»