Aarau Wegen Investitionen: Eniwa erhöht Trinkwasserpreis deutlich Im Schnitt zahlen die Bezügerinnen und Bezüger in der Stadt Aarau ab kommendem Jahr 18 Prozent mehr.

Die Eniwa kann die Trinkwasserversorgung nicht mehr kostendeckend betreiben. Bild: Zvg/Sandra Bläuer / Aargauer Zeitung

«Investitionen in Leitungserneuerungen und Reservoire für die Trinkwasserversorgung haben dazu geführt, dass der Trinkwasserbereich bei Eniwa nicht mehr kostendeckend betrieben werden kann», schreibt die Eniwa in einer Medienmitteilung. Deshalb erhöht das Unternehmen die Grundgebühr für den Trinkwasserbezug per 1. Januar 2022 – nach dem Verursacherprinzip.

Das heisst: Rund 50 Grosskunden mit leistungsfähigen Trink- und Löschwasseranschlüssen sind laut Eniwa stärker betroffen als private Haushalte. «Das Versorgungsnetz und die Speicherkapazität der Reservoire muss jeweils auf die leistungsfähigsten Wasseranschlüsse ausgelegt sein», so Eniwa-Sprecherin Andrea Portmann. «Aus diesem Grund wurden die Preisanpassungen auf der Komponente Grundgebühr gemacht.» Auf der Komponente «Arbeitspreis», also beim konkreten Wasserbezug, gibt es keine Änderungen.

Vier-Familien-Haushalt im eigenen Einfamilienhaus zahlt 54 Franken mehr

Im Schnitt steigen die Preise für Trinkwasser um 18 Prozent, so die Eniwa. Für eine vierköpfige Familie in einem Sechszimmer-Einfamilienhaus mit einem Wasserkonsum von jährlich 240 Kubikmeter steigen die Kosten um rund 54 Franken pro Jahr (12,5 Prozent). Die Preiserhöhung betrifft nur die Stadt Aarau.

«Die Preisanpassung erfolgt in Absprache mit dem Preisüberwacher und wurde vom Stadtrat Aarau genehmigt», schreibt die Eniwa. Sie dürfe mit der Trinkwasserversorgung keinen Gewinn erzielen. «Auch nach der Erhöhung liegen die Trinkwasserpreise gemäss Vergleich insgesamt unter dem Schweizer Durchschnitt.»

Als Grund für die Preiserhöhung nennt die Eniwa die Investitionen der letzten Jahre – da ist vor allem das neue Reservoir im Gönhard-Wald von Belang. Es kostete rund neun Millionen Franken und wurde 2021 fertiggestellt. Das Reservoir fasst total 9500 Kubikmeter Wasser. «Im Schnitt wird es eineinhalbmal täglich gefüllt und geleert», so die Eniwa. Rund 40 Prozent des Reservoirvolumens werden als Lösch- und Störreserve genutzt.

Das neue Reservoir im Gönhard. Bild: Zvg/Aargauer Zeitung

Eine weitere grosse Investition ist der Ersatz der Pumpleitung Grundwasserfassung Brüelmatten. Er kostet eine Million Franken und wird im 2022 fertiggestellt. Ausserdem wurden und werden allgemeine Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten für rund zwei Millionen Franken pro Jahr gemacht. «Eniwa investiert laufend in die Infrastruktur der Wasserversorgung», so Sprecherin Andrea Portmann.

Das neue Reservoir im Gönhard, als es noch im Bau war.

Eniwa versorgt rund 4000 Haushalte mit über 2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Weitere 1,5 Millionen Kubikmeter werden für Wasserversorgungen in den umliegenden Gemeinden sowie für über 90 öffentliche Brunnen geliefert. Die Förderung in den Pumpwerken in Aarau-Rohr und in den Brüelmatten zwischen Entfelden und Suhr betrug im Jahr 2020 rund 3,6 Millionen Kubikmeter.