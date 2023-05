Aarau Wegen des grossen Erfolgs platzt die Stadtbibliothek aus allen Nähten – «2024 wird sich etwas ändern» Nach Corona steigt alles: von den Ausleihzahlen bis zu den gelösten Abos oder den Schulklassenbesuchen. Doch der Erfolg bringt die Stadtbibliothek an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die Aarauer Stadtbibliothek ist äusserst beliebt – doch das schafft räumliche Probleme. Bild: Katja Schlegel

Bei der Aarauer Stadtbibliothek zeigt alles nach oben: Die Ausleihzahlen der analogen Medien stiegen letztes Jahr um über 6 Prozent, die der E-Medien gar um 26 Prozent, die Besucherzahlen nahmen um 25 Prozent zu, die gelösten Abos um 7 Prozent, die Anzahl Klassenführungen erreichen mit 98 ein Rekordhoch, mit 7754 Abos zählt die Bibliothek so viele eingeschriebene Kundinnen und Kunden wie noch nie. So steht es im eben erschienenen Jahresbericht.

Stolze Zahlen. Und das, obwohl Corona 2022 stark nachgehallt hat. «Wir haben die Zurückhaltung der Bevölkerung noch lange gespürt», sagt Lilo Moser, seit 1996 Leiterin der Stadtbibliothek. Auch habe man bei Veranstaltungen die Anzahl Teilnehmende stark reduziert, für viele müsse man sich inzwischen anmelden. Erst jetzt, nach den ersten Monaten im laufenden Jahr, lasse sich sagen, dass Corona keinen Einfluss mehr habe. «Es ist wieder wie früher, all unsere Besucherinnen und Besucher sind zurück.»

Lilo Moser, seit 1996 Leiterin der Stadtbibliothek Aarau. Bild: Katja Schlegel

Raumnot ist schon seit Jahren ein Thema

Was im Jahresbericht auch zu lesen ist, mehrfach: Es ist eng in der Stadtbibliothek, viel zu eng. Auch das überrascht nicht. Schon 2018 schrieb der Stadtrat zur «Bibliotheksstrategie 2019 bis 2024», das Raumangebot sei voll ausgeschöpft und müsse «mittelfristig ausgebaut» werden. Moser sagte damals, dass der Erfolg der Stadtbibliothek sie an den Rand des Machbaren bringe: «Für jede Veranstaltung müssen wir Räume komplett aus- und wieder einräumen.»

An diesem Zustand haben die vergangenen knapp fünf Jahre nichts geändert, im Gegenteil. Zwar hat Corona die Erfolgsstory kurzfristig auf Eis gelegt, doch eben, die Zahlen zeigen wieder nach oben und haben das Vor-Corona-Level erreicht oder schon wieder egalisiert. Heute sagt Moser: «Die Stadtbibliothek platzt aus allen Nähten.» Inzwischen sei es so, dass sie für die Benutzung der wenigen Büro-Arbeitsplätze Stundenpläne ausarbeiten müsse, damit die Mitarbeitenden alle Platz finden.

Immerhin habe die Einführung des «Open-Library-Systems», also der unbedienten Öffnung in den Randstunden, eine gewisse Entlastung bei der Verteilung der Besucherströme gebracht. Auch funktioniere das absolut problemlos und werde von vielen Menschen sehr geschätzt, sagt Moser. «Doch auch das ist letztlich nur ein Tropfen auf den heissen Stein.» Knapp 163’000 Menschen haben letztes Jahr die Bibliothek besucht, im Schnitt sind das 508 pro Tag.

Ausbauen oder neu bauen?

Eine Lösung muss her, das ist klar. Wie die aussehen könnte, ist aber nach wie vor offen. Im November 2022 wurde mit dem Richtprojekt für das Aarauer Kasernenareal die Möglichkeit einer neuen Bibliothek aufgezeigt, die sowohl Stadt- als auch Kantonsbibliothek unter einem Dach vereint. Eine Idee, für die sich Moser nicht so recht erwärmen kann. Nicht nur, weil die Schnittmenge von Auftrag und Angebot der beiden Bibliotheken relativ klein sei. Sondern vor allem des Ortes wegen: «Das Hübscherhaus zu verlassen, muss sehr gut überlegt werden. Dieses Haus macht so viel des Charmes aus, mit seiner Lage, mit seinen Räumen; es ist ein Schatz.»

Die Stadtbibliothek Aarau im Hübscherhaus – ein Schatz, wie Lilo Moser sagt. Bild: Katja Schlegel

Aber, sagt Moser auch: Es laufen Gespräche auf diversen Ebenen. Nicht nur mit dem Kanton bezüglich Kasernenareal. Möglich wäre auch am jetzigen Standort – ob als Übergangslösung oder als dauerhafter Bau – ein Anbau, wie ihn Moser auch schon 2018 als angedachte Lösung erwähnt hat. Mehr will sie aber nicht sagen, zu vieles ist in der Schwebe oder noch nicht spruchreif. Nur so viel: «2024 wird sich etwas verändern, und das im grossen Stil.»