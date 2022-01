Aarau Wegen Corona: Jetzt wird hinter dem «Flössi» im dicken Mantel getanzt «Wenk» und «Flössi» verschieben an die frische Luft: Die Jugendarbeit Aarau bietet in den Skiferien täglich Action in der Aarauer Markthalle, das Jugendkulturhaus Flösserplatz verlegt Events in den eigenen Hinterhof.

Das Jugendkulturhaus Flösserplatz in Aarau hat wegen Corona seine Events nach draussen verlegt. Zur Verfügung gestellt

Die Skiferien stehen vor der Tür, doch die Schneesportlager sind vielerorts abgesagt. Corona wegen. Ein Frust für viele Jugendliche. Und vor allem fehlt nun ein alternativer Plan für die Ferienzeit.

Doch die Jugendarbeit Aarau hat reagiert: Ab Freitag verschiebt sie den Jugendtreff in die Markthalle, mitten in die Stadt. Während 14 Tagen ist das Team der Jugendarbeit täglich von 15 bis 19 Uhr vor Ort und bietet unter anderem Unterhaltung mit einer Miniskateanlage, einem Tischtennistisch und einem Microsoccerfeld. Dank der frischen Luft in der Markthalle steht das Angebot allen Jugendlichen offen, es gibt keine Zertifikatspflicht. Unterstützt wird das Aarauer Team von der Jugendarbeit Küttigen und vom Jugendkulturhaus Flösserplatz, das «Wenk» bleibt in diesen zwei Wochen geschlossen.

«Flössi» macht Disco im Hinterhof – mit Kopfhörern

Das «Flössi» hat seine Aktivitäten übrigens ebenfalls an die frische Luft verlegt. Ein erster Event am letzten Wochenende sei sehr gut angekommen, so Frank Fischer, Leiter des Jugendkulturhauses: «Trotz niedriger Temperaturen hat eine wundervolle Stimmung geherrscht.» Das Konzept wird weiterverfolgt: So gibt es am 5. Februar (14 bis 22 Uhr) einen Graffiti-Jam im Hinterhof, am 12. Februar gibt es einen Abend für Freestyle-Rapper («Rap Cypher» von 18 bis 22 Uhr) und am 26. Februar gibt es gar eine Outdoor-Disco mit Kopfhörern, eine sogenannte «Silent Disco» (ebenfalls 18 bis 22 Uhr).