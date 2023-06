Aarau Wegen Allerheiligen: Wird das der Rüeblimärt der Superlative? Beim OK, das den Rüeblimärt letztes Jahr in letzter Minute gerettet hat, laufen die Vorbereitungen des kommenden Anlasses schon fünf Monate vor dem grossen Tag auf Hochtouren. Wegen Allerheiligen rechnet das OK dieses Jahr mit weit über 30’000 Besuchenden.

Tonnenweise Rüebli, von weiss bis purpur – dafür kommen die Besuchenden aus allen Landesteilen nach Aarau. Bild: Mathias Förster

Die Hauptdarsteller stecken im Boden. Noch als kleine Keimlinge, aber bis zum grossen Auftritt ist ja noch etwas Zeit. In einem knappen halben Jahr ist in Aarau Rüeblimärt. Doch die Vorbereitungen können gar nicht früh genug beginnen: Der Rüeblimärt findet immer am ersten Mittwoch im November statt, diesmal am 1. November: Allerheiligen. Es könnte der Rüeblimärt der Superlative werden.

Ursula Keller vom Rüeblimärt-OK. Bild: Mathias Förster

«Wir rechnen wegen des Feiertags mit einigen tausend zusätzlichen Besucherinnen und Besuchern», sagt Ursula Keller, die sich mit Christoph Urech das Präsidium des Vereins Rüeblimärt Aarau teilt. Waren es letztes Jahr rund 30’000, wären das heuer also noch einmal einige mehr.

Eine Masse, die der Markt gut bewältigen könne, sind Keller und Urech überzeugt. «Wir werden die Gasse zwischen den Ständen so breit wie letztes Jahr halten und die Stände erneut so aufreihen, dass es viele Ausgangsmöglichkeiten gibt.» Ausserdem würden sich die über 30’000 Menschen nicht alle auf einen Schlag in der Stadt befinden, sondern verteilt über den Tag. Der Markt startet um 7.30 Uhr und dauert bis 18 Uhr.

Der Verein ist wählerisch bei den Bewerbungen

Erfreuliches Echo hat der Verein seitens Ausstellenden: Das Vorjahr, für viele Ausstellende der umsatzreichste Rüeblimärt überhaupt, hallt nach. «Stand jetzt haben wir etwa 100 Anmeldungen», sagt Keller. Das sei viel für diese Jahreszeit, hätten die Landwirtinnen und Landwirte doch gerade anderes zu tun. Auch sei der Aufwand für die Ausstellenden nicht zu unterschätzen: «Wir spüren, dass die neue Generation der Direktvermarkter zum einen extrem innovativ ist, zum andern aber auch sehr genau abwägt, ob der Aufwand überhaupt zu stemmen ist», sagt Keller.

Wählerisch ist aber auch der Verein, nicht jede Bewerbung wird angenommen. «Chilbi-Kitsch» solle möglichst keiner angeboten werden, schon gar nicht am Graben, dem «Filet-Stückli» des Marktes. «Das ist der Rüeblimärt, also müssen an den Ständen auch Rüebliprodukte verkauft werden», sagt Keller. Ob echte, ob aus Stoff, eingekocht, gedörrt oder aus Keramik sei offen, Hauptsache, verwandt mit dem Rüebli. «Und je abwechslungsreicher und ungewöhnlicher, desto besser.» Angestrebtes Ziel sind 120 Ausstellende.

Auf der Suche nach ungewöhnlichem Gastro-Konzept

Auf der Suche ist der Verein noch nach einem Gastropartner für die Markthalle. Diese wurde letztes Jahr vom Gasthof zum Schützen bespielt, der nun aber bei Caterings grundsätzlich kürzertritt und deshalb auch den Rüeblimärt abgibt. Das Fonduechalet vom Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» auf dem Kirchplatz, das letztes Jahr bereits am Rüeblimärt geöffnet wurde, fällt dieses Jahr ebenfalls weg.

Aber das kommt dem Verein nicht ungelegen. Innovation schreiben die Verantwortlichen ganz gross, sie wollen mehr als das Ewiggleiche: «Wir suchen ein ungewöhnliches Gastro-Konzept, das den Besuchenden in Erinnerung bleibt», sagt Keller. Aktuell prüfe man verschiedene Ideen, spruchreif sei aber noch nichts.

Apropos Gastronomie: Der Rüeblimärt übernimmt Pionierarbeit und setzt als erste Aarauer Grossveranstaltung komplett auf Mehrweggeschirr. «Mit Ausnahme des Suppenlöffels, der ist aus Maisstärke», sagt Keller. Aktuell gilt in Aarau erst eine Mehrwegpflicht für Becher und Fläschli, warum also geht der Verein freiwillig weiter? «Wir sind der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist», so Keller. «Man kann als Veranstalter nicht gegen Lebensmittelverschwendung ankämpfen und gleichzeitig gigantische Abfallberge anhäufen.» Das Mehrweggeschirr stellt ein externer Anbieter, der auch auf dem Platz sein wird.

Stadträtin Silvia Dell’Aquila mit den Mitgliedern des Vereins Rüeblimärt, die den Anlass innert sechs Wochen retteten. Bild: Mathias Förster

Fünf-Jahres-Vertrag liegt vor

Auch wenn die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, so ist der Vorstand doch tiefenentspannt. Kein Wunder, letztes Jahr stampfte das über Nacht gegründete OK den Anlass, die 40. Ausgabe, innert sechs Wochen aus dem Boden. Damals hatte der bisherige Veranstalter an der Generalversammlung im September überraschend den Markt abgesagt. Nicht zuletzt wegen der Mehrwegbecherpflicht.

Ein Kraftakt für das eilends zusammengestellte OK, aber es lohnte sich. «Die Dankbarkeit der Ausstellerinnen und Aussteller ist gewaltig», sagte Urech am Rüeblimärt 2022. Und schon damals war klar, dass der Verein sich weiterhin für die Organisation des Rüeblimärts einsetzen werde. Inzwischen habe die Stadt dem Verein einen Fünf-Jahres-Vertrag für die Organisation unterbreitet. «Noch ist er nicht unterzeichnet, aber die Zeichen stehen gut», sagt Keller.

Was den Vorstand besonders freut: Man rennt vielerorts offene Türen ein. Nicht nur bei den Anbietenden, sondern auch bei den Sponsoren, altbewährten und neuen, sowie den Carreise-Anbietenden und den Kooperationspartnern in anderen Landesteilen, insbesondere der Westschweiz: «Der frische Wind hat dem Rüeblimärt neuen Schub verliehen. Das Interesse steigt und steigt. Das freut uns für den Anlass, aber auch für Aarau ungemein.»