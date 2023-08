Aarau Wechsel an beliebter Tankstelle: Der BP-Shop ist Geschichte Der BP-Tankstellenshop in der Aarauer Telli wird zu einer Avec-Filiale. Was ändert sich mit diesem Schritt für die Kundschaft?

Für den Umbau war die Tankstelle für kurze Zeit geschlossen. Bild: mhu

Das rot-weisse Absperrband hat da und dort für Verwunderung gesorgt. Geschlossen blieb die beliebte BP-Tankstelle an der Neumattstrasse in der Aarauer Telli aber nur kurz – und der Grund war ein einfacher: Erfolgt ist der Schritt im Rahmen der Übergabe des Shops an die Händlerin Valora, heisst es bei der Tankstellenbetreiberin Oel-Pool mit Sitz in Suhr.

Valora wandelt derzeit über 70 BP-Shops zu Filialen nach ihrem eigenen Konzept Avec um. Der Standort in Aarau biete der Kundschaft neu ein breiteres Sortiment an Produkten mit einem täglich frischen Angebot an Sandwiches, Backwaren, Früchtebechern, Salaten oder Kaffee-Kreationen, hält die Valora-Medienstelle auf Anfrage fest. An den Öffnungszeiten ändere sich nichts und die Tankstelle werde weiterhin von BP betrieben.

Keinen Einfluss auf die Eröffnung der neuen Avec-Filiale hatte übrigens die Schliessung des Kiosks von Valora im nahen Telli-Zentrum Anfang dieses Jahres, antwortet die Medienstelle auf die Frage, ob es sich um einen Ersatz handelt. Der Kiosk im Center sei unter anderem aufgegeben worden, weil der Standort nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen entsprach. (mhu)