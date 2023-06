Aarau Was tut die Stadt gegen ihren Fachkräftemangel? Zwei FDP-Einwohnerrätinnen wollen wissen, wie die Stadt Aarau als Arbeitgeberin attraktiv sein kann.

Auf der Stadtverwaltung arbeiten? Das kann man auch in Teilzeit, und zwar in allen Hierarchiestufen. Bild: Sandra Ardizzone

Die Aarauer Stadtverwaltung und die städtischen Pflegeheime haben in den letzten drei Jahren 63 Personen im Alter von über 50 Jahren unbefristet angestellt, weitere 26 befristet. Das schreibt der Stadtrat auf eine Anfrage von Nicole Lehmann und Regina Tschopp (FDP) zum Thema Fachkräftemangel. Er betont darin, ältere Stellensuchende würden im Bewerbungsprozess «gleichberechtigt berücksichtigt». Sowohl Teilpensionierungen als auch Arbeiten über das Pensionsalter hinaus sind möglich.

Dass der Fachkräftemangel die Stadt teilweise stark betrifft, ist aus diversen Verwaltungsabteilungen zu hören. «Wir haben überall in der Stadtverwaltung Fachkräftemangel, und ganz enorm hat es sich in der Sektion Tiefbau und bei den Baubewilligungen gezeigt», sagte beispielsweise letztes Jahr Stadtbaumeister Jan Hlavica im Interview. Bei der Beratung der Jahresrechnung im Einwohnerrat war das Problem ebenfalls Thema; teilweise konnten die gesteckten Ziele mangels Personal nicht erreicht werden.

Die FDP-Einwohnerrätinnen wollen wissen, wie attraktiv die Stadt als Arbeitgeberin ist. Der Stadtrat hält fest, die Arbeitsmodelle seien «bestmöglich flexibilisiert» worden. Mitarbeitende mit flexibler Arbeitszeit können ihren Arbeitsbeginn und -ende im Rahmen der Betriebs- und Öffnungszeiten frei festlegen. Homeoffice ist bis zu 40 Prozent der Sollarbeitszeit möglich, Teilzeitarbeit auf allen Hierarchiestufen. Die Arbeitspensen könnten flexibel gewählt werden und innerhalb eines Jahres bei regelmässigen Lohnzahlungen variieren.

Auf die Frage, ob Bewerbende aus dem Raum Aarau bevorzugt würden, schreibt der Stadtrat: «Wenn eine Auswahl an gut qualifizierten Bewerbenden besteht, ist der Arbeitsweg ein Kriterium, welches in die Auswahl mit einfliesst.» Und bezüglich einer allfälligen «Diversity-Policy» hält er fest, man wolle in erster Linie die Vakanzen mit den bestmöglich passenden Bewerbenden besetzen. «In der Regel sind es vor allem die Kriterien fachliche und methodische Kompetenzen, Berufserfahrung, soziale Kompetenzen und ein gutes Selbstmanagement, welche für die Stellenbesetzungen massgebend sind».