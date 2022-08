Aarau Was es mit den «Infrarot-Besucherzählern» im Wald auf sich hat Wie viele Menschen tummeln sich im Wald? Das will der Kanton herausfinden. Er hat deshalb Kästchen montiert.

Der Kanton führt im Wald Besucherzählungen durch. Hierzu wurden an ausgewählten Orten Infrarot-Besucherzähler installiert, etwa hier oberhalb des Wildparks Roggenhausen in Aarau. Nadja Rohner

Aufmerksamen Spaziergängern ist das komische Gebilde im Wald oberhalb des Aarauer Wildparks Roggenhausen nicht entgangen: Ein Sensor, befestigt an einem Baumstrunk. Daran ein Kabel und ein Schild mit Logo des Kantons: «Infrarot-Besucherzähler».

Auf Anfrage erklärt Marcel Murri, Sektionsleiter der Abteilung Wald beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt: «Im Zusammenhang mit der Thematik Freizeitnutzung des Waldes erhebt die Abteilung Wald an einigen Orten Grundlagendaten zur Intensität der Freizeitaktivitäten im Wald. Dies liefert uns Hinweise dazu, wie hoch die ‹Grundlast› im Wald liegt, um bei konkreten Projekten auf Referenzgrössen Bezug nehmen zu können.»

Die Zählungen erfolgen laut Marcel Murri vollständig anonymisiert, das heisst ohne Fotos, nur mit einer Sensorzählung. Die Daten würden aktuell gesammelt und ungefähr in einem Jahr das erste Mal analysiert. «Voraussichtlich werden laufend weitere Standorte beprobt», so Murri. Das heisst, die Geräte werden verschoben und dürften auch an anderen Standorten neugierigen Spaziergängern auffallen.

Der Wald als Naherholungsraum gerät zunehmend unter Druck, das ist ganz besonders 2020 im ersten Pandemiejahr aufgefallen. Aber das Problem der Nutzungskonflikte besteht schon länger. Fussgänger, Biker, Jäger und die Natur kommen sich nicht selten in die Quere. Deshalb haben schon mehrere Gemeinden Projekte lanciert, um ein besseres Miteinander zu erreichen. Die Forstbetriebe Lenzia (Lenzburg) haben etwa Wald-Knigge veröffentlicht und die Gemeinde Küttigen lancierte, ausgelöst durch Probleme mit Mountainbikern vor allem am Homberg, eine Sensibilisierungskampagne.